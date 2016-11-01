На днях стал известен вопиющий факт - двое сотрудников полиции оказывали содействие браконьерам в их незаконной охоте на сайгу, которой, по официальным данным на сегодняшний день, после трагедии, разыгравшейся в мае прошлого года в казахстанских степях, полегло почти 90 процентов поголовья.

Так, согласно данным прокуратуры ЗКО по охране сайги, следователь департамента внутренних дел Даурен Муканов в конце прошлого года подделал документы, которые проходили по уголовному делу браконьера, задержанного почти с полутора сотней рогов сайги в Уральске. Написав в отчете меньшее количество рогов, предприимчивый полицейский пытался реализовать самостоятельно на черном рынке (где один килограмм рогов сайги может “вытянуть” на четыре тысячи долларов), однако был пойман с поличным и получил два с половиной года лишения свободы. Правда, что стало с браконьером и получил ли он реальный срок, прокуратура не прокомментировала.

Второй случай оказался связан также с сотрудником полиции - участковым Саралжинского сельского округа Бокейординского района области Дарыном Ашимовым. Он пошел еще дальше своего коллеги, решив поучаствовать непосредственно в самом процессе охоты на сайгу, когда и был задержан вместе с подельниками-браконьерами. Странно, но, по данным той же прокуратуры ЗКО, при этом ни один из браконьеров, как говорится, не пострадал, то есть ни одного из них не посадили за решетку, хотя согласно статье 337 УК РК “Незаконная охота” всех могли лишить свободы на срок от трех до семи лет. Но они отделались условными сроками, более того, из 16 уголовных дел, которые все-таки дошли до суда, только в двух (!) случаях у браконьеров были конфискованы транспортные средства и орудия незаконной охоты. Во всех остальных случаях браконьерам все вернули. Об этом заявил в ходе коллегии прокуратуры Западно-Казахстанской области специализированный природоохранный прокурор области Аслан Жанатауов.

И, к сожалению, факты такого участия самих блюстителей порядка в охоте на сайгу и даже краснокнижных животных, оказывается, не единичны.

Так, несколько лет назад в Северо-Казахстанской области за незаконной охотой застали самих охотинспекторов. Тогда на месте преступления их поймали коллеги. После задержания со стрельбой и погоней несколько человек оказались под следствием. Нонсенс, но два егеря, застрелившие шестерых косуль, да еще на особо охраняемой природной территории, оказались сыновьями главного арендатора леса, в котором все и произошло. Добавим, что в тот раз в Северном Казахстане незаконно отстреляли несколько десятков косуль и диких кабанов, но в список браконьеров егеря попали впервые.

Зато в таких списках помимо блюстителей порядка зачастую оказываются и местные жители. Как это случилось снова год спустя в той же СКО, где браконьеры истребили целое семейство диких кабанов, да еще на территории государственного заказника! А помогали им в этом как раз-таки местные жители. По словам браконьеров, сначала они их сопровождали на охоте, а затем предложили расположиться на пустующей ферме и помогли разделать туши. В тот раз снова по закону всем за предварительный сговор, да еще организованной группе, грозило не менее пяти лет лишения свободы. Однако, как всегда, отделались лишь условными сроками. Что дает повод задуматься о коррупционной составляющей уже самих представителей органов правосудия, хотя прокуроры в большинстве случаев заявляют, что, дескать, вина лежит на следователях, которые “недобросовестно выполняют свои обязанности”.

И в доказательство приводят цифры по ЗКО, которые оценивают ущерб, нанесенный браконьерами региону за прошлый год, в 74 миллиона тенге, из которых только шесть миллионов было взыскано. Но и потом, когда прокуратура области пересчитала, то выяснилось, что ущерб на самом деле гораздо больше - свыше 340 миллионов тенге. Во сколько обойдется ущерб за 19 случаев незаконного отстрела сайги в течение 10 месяцев нынешнего года, да еще с использованием снегоходов, мотоциклов и внедорожников, пока неизвестно. Но вряд ли законодательство станет суровее, потому что даже в прошлом году из осужденных по вышеупомянутой 337-й статье 132 браконьеров к лишению свободы в Казахстане были приговорены всего несколько человек, хотя общий ущерб по республике составил 618 миллионов тенге, что в два раза превысило показатели 2014 года.

Астана