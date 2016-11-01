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Бьет - не значит любит События

Предыстория ежегодно проводимой акции “16 дней против насилия”, которая во всем мире стартует 25 ноября, весьма печальна. В этот день в 1960 году в Доминиканской Республике были убиты политические активистки - сестры Мирабаль. С 1981 года эту дату отмечают женщины всего мира, а 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Начиная с этого дня в разных странах мира стартуют 16 дней, направленных на привлечение внимания к этой проблеме. В Казахстане основной целью акции является информирование о действующем законодательстве по защите жертв бытового насилия. Во всех регионах проводится правовая разъяснительная работа. Ведь, как показывает практика, жертвы семейных тиранов в основном не информированы о своих правах.
Между тем за последние четыре года количество бытовых преступлений в стране сократилось в два раза. Это отразилось и на международных рейтингах. Так, Казахстан занял 75-е место среди 163 стран мира в 2016 году в Глобальном индексе миролюбия. “В сравнении с другими странами Центральной Азии у нас наиболее безопасная страна. К примеру, Кыргызстан находится на 124-м месте. Мы также обходим США, эта страна занимает 103-е место”, - констатировала недавно член национальной комиссии, председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Сауле Айтпаева. При этом в ТОП-10 самых безопасных и миролюбивых стран входят Дания, Австрия, Новая Зеландия, Португалия, Чехия, Швейцария, Канада, Япония, Словения.
По словам чиновников, этому способствовал принятый семь лет назад Закон “О профилактике бытового насилия”. С момента, как он вступил в действие, сотрудниками правоохранительных органов вынесено более 280 тысяч защитных предписаний, судами установлено 24 тысячи особых требований к поведению. В целях ужесточения наказания за совершение правонарушений в бытовой сфере, а также повышения эффективности мер индивидуальной профилактики в 2014 году внесены изменения и дополнения в этот закон. Помимо этого 9 апреля текущего года приняты поправки в некоторые законодательные акты по вопросам защиты прав ребенка. В частности, предусмотрен запрет на употребление алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ семейным дебоширам сроком от трех месяцев до одного года (ст. 54 КоАП “Установление особых требований к поведению”). На сегодняшний день такое “табу” установлено в отношении 250 лиц.
Женщины и дети чаще всего становятся жертвами бытового насилия. Так, в текущем году 20 процентов исков и заявлений поступило от женщин. В прошлом году зарегистрирован лишь один факт насилия над мужчиной.
Однако за 10 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года наблюдается незначительное снижение количества зарегистрированных преступлений в семейно-бытовой сфере - всего на 3,5 процента (с 373 до 360 фактов). По словам председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Сауле Айтпаевой, реалии сегодняшнего дня требуют принятия еще более жестких мер, выработки новых методов и форм защиты от бытового насилия. Уже создана межведомственная рабочая группа для разработки эффективных механизмов профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере и реабилитации жертв домашнего насилия. Сейчас надзорный орган проводит работу по усилению правовой пропаганды. Это в первую очередь проведение тренингов, занятий в школах, вузах, организация взаимодействия органов образования, здравоохранения и полиции, усиление оперативного реагирования, особенно в сельской местности, с предоставлением сотрудникам ОВД права проникновения в помещение при явной угрозе жизни и здоровью жертвы, увеличение срока задержания до 48 часов (вместо трех часов). В помощь жертвам насилия создаются и работают кризисные центры. На сегодняшний день их в республике 28. Разработаны стандарты оказания специальных социальных услуг для жертв бытового насилия. Следуя правилу “Легче предупредить”, с молодыми людьми, подавшими заявления на регистрацию брака, проводятся специальные тренинги. Также будут открыты специальные участки полиции, состоящие из женщин, и будет работать “кейс-менеджер” для решения социальных проблем потерпевшего.


Астана

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Просмотрено: 48 раз Просмотров: 48 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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