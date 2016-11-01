“Друзья!!!!!!!! Может, кому-то нужна собака? - вопрошает рассылаемый сердобольными обитателями соцсетей и мессенджеров слезливый перепост. - В связи с расформированием военной части подлежат усыплению 20 воспитанных, ученых, умных овчарок. Отдадут даром!” Далее указан сотовый телефон одного из казахстанских операторов, даны два персонажа с указанием полных ФИО! Приписка: “Помогите, пожалуйста, разослать дальше. Возможно, среди них (овчарок) есть чей-то будущий верный друг...”

И слезы негодования бурным потоком должны ринуться из глаз тронутых за живое граждан, а пальцы - набрать те самые спасительные для двадцати овчарок цифры телефонного номера.

Со вчерашнего дня указанный в объявлении телефон отключен, а сообщение продолжают тиражировать в Сети. Прямо обвинить авторов этого “вируса” в покушении на средства граждан нельзя. Налицо лишь обман, поскольку “расформируемая воинская часть”несколько лет назад была и в России, а рассылка гуляла среди жителей больших городов. Менялись только номера телефонов и указанные имена и фамилии.

Если это шутка, то сомнительная. Если стремление наказать обладателя указанного номера, то весьма действенная. В любом случае звонить не нужно. А тем более - знакомить с этим спамом весь свой френд-список.