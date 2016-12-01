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Нарастить мясо События

Об этом, а также о привлечении транснациональных корпораций и развитии нового производства в отрасли сельского хозяйства в рамках реализации “Плана нации - 100 конкретных шагов” рассказал директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Еркебулан Ахметов.
Так, по его словам, группа компаний “Кремонини” начала проектирование строительства мясоперерабатывающего комплекса в Алматинской области, а компания “аль Рамиз Интернейшнл” подписала контракт по строительству птицефабрики бройлерного направления. Казахстанским партнером в данном случае выступило ТОО “Ak Kazyna Group”. Кроме того, компания “Рифа Холдинг” совместно с казахстанской компанией ТОО “Евразия Агро Холдинг” проектирует мясоперерабатывающий комплекс производственной мощностью 17 тысяч тонн баранины в год.
Подготовлен и инвестиционный контракт по строительству молокоперерабатывающего завода французской компанией “Лакталис”, в то время как компания “Голден Кэмэл групп” начала строительство завода по переработке верблюжьего и кобыльего молока.  
По предположениям Ахметова, в этом случае ожидается увеличение объемов производства товарного молока в организованных хозяйствах на 500 тысяч тонн к 2020 году, снижение доли импорта молока на 10 процентов, увеличение загрузки перерабатывающих мощностей до 70 процентов и создание двух молокоперерабатывающих кластеров на основе кооперации.
Кроме того, по данным Ахметова, сегодня начаты переговоры с сингапурской компанией “Вилмар” по созданию завода по переработке масла и сои и производству комбайнов на производственной площадке “Агромашхолдинг” с голландской компанией “СиЭнЭйч индастриал”. Также реализуется проект китайской транснациональной компании “Кофко” совместно с ТОО “Eurazia Agro Holding” строительства завода по производству томатной пасты. Добавим, что в нынешнем году в Казахстане уже был успешно реализован эксперимент по выращиванию 12 сортов томатов в Махамбетском районе Атырауской и Жана-Корганском районе Кызылординской областей.
В этом отношении показательна и работа ТОО “Тепличные технологии Казахстана”, единственного в Казахстане пользующегося современными технологиями, благодаря чему в нем насчитывается производство восьми культур - несколько видов зелени, в том числе руколы, петрушки, укропа, кинзы, базилика, мяты, то есть на любой вкус. И это не говоря о томатах и огурцах, которые не первый год выращиваются в этой теплице, расположенной в Акмолинской области.
В то же время основной задачей для АПК (Агропромышленного комплекса Казахстана) Ахметов считает привлечение минимум десяти транснациональных компаний в перерабатывающий сектор для создания экспортных товаров и выхода республики на мировые рынки. А также информирование международного бизнеса о новых возможностях казахстанского АПК на международных экономических форумах.
Что же касается непосредственно казахстанских сельхозтоваропроизводителей, то, по данным МСХ РК, в середине ноября текущего года в республике было зарегистрировано 564 сельскохозяйственных кооператива, в том числе 81 кооператив, ориентированный на заготовку и реализацию молока.
“Что позволит не только заготавливать 40 тысяч тонн молока в год с вовлечением в работу более восьми тысяч личных подсобных хозяйств, но и успешно экспортировать в страны СНГ половину казахстанской “молочки”, - подчеркнул Ахметов.
 
Астана

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Просмотрено: 49 раз Просмотров: 49 опубликовал: Verstka 1 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
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