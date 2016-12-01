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По следам Томирис События

Нынешний конкурс, по словам его организаторов, приурочен к 25-летию независимости Республики Казахстан - не случайно для участия в проекте, организованном при поддержке столичного акимата, отобрали 25 казахстанских красавиц. Именно они, титулованные в своих регионах девушки, в рамках традиционной акции “Красота в милосердии” примут участие в социальных, благотворительных, спортивных мероприятиях города, не зря еще одно направление конкурса звучит как тема вечных ценностей. Однако затем национальное жюри отберет только пятерку финалисток, из которых первую красавицу страны выберут традиционно сами казахстанцы путем онлайн- и SMS-голосования.
Добавим, что с 2014 года конкурс “Мисс Казахстан” является единственным обладателем на территории республики эксклюзивных лицензий крупнейших мировых конкурсов “Мисс Вселенная” и “Мисс Мира”, в который введены новые правила. То есть отныне каждая девушка из любого региона может подать заявку на официальном сайте конкурса misskazakhstan.kz, на котором только в прошлом году за время подготовки конкурса было зарегистрировано более 28 миллионов контактов, а сам сайт посетили более пяти миллионов уникальных пользователей.
В этот раз, по словам директора национального конкурса “Ћазаћстан аруы” Алены Ривлиной-Ћырбасовой, целью мероприятия является напоминание о поступках и подвигах великих женщин, которые вошли в историю и остались в сердцах людей. “В нынешнем году участницы конкурса, выросшие в независимом Казахстане, расскажут о своем видении вечных ценностей. Девушки поведают о легендарных судьбах своих героинь, почему их биография, стремление к совершенству и жизненная позиция вдохновляют людей и сегодня, являясь примером для подражания. Это такие прославленные женщины степи, как Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Куляш Байсеитова. Для молодого поколения эти личности должны стать кумирами, потому что кроме внешней красоты важно обладать богатым внутренним миром”, - считают организаторы. “Так что в прямом эфире зрители глазами молодого поколения должны по-новому увидеть исторических легендарных личностей Казахстана”, - подчеркнула Ривлина-Ћырбасова. Кстати, сам проект в этот раз будет сниматься в казахских этноинсталляциях, где будут представлены уникальные предметы национальных промыслов, культурного наследия, национальной одежды, традиций и быта. “Также специально для казахстанской молодежи мы подготовим интернет-версию проекта с множеством исторических деталей-пояснений, которые должны вызвать интерес и увлечь новое поколение к познанию, уважению и сохранению национальной духовности и культурного наследия Великой степи”, - рассказала основатель дома авторского дизайна “Алтын Орда” Ырза Турсынзада.
Кроме того, к юбилейному конкурсу оказался приурочен и выпуск презентационного календаря, героинями которого станут самые успешные, известные, социально активные участницы “Мисс Казахстан” за весь период проведения конкурса. Зрители смогут увидеть участниц “такими, какие они есть” в реальной жизни, в кругу семьи, которая вдохновляет их на жизненном пути. А “Мисс Казахстан-2015” Алия Мергенбаева представит Казахстан на 65-й ежегодной церемонии грандиозного конкурса “Мисс Мира” 18 декабря в Вашингтоне, где соберутся титулованные красавицы со всей планеты.
Добавим, что, в свою очередь, вырученные средства от продажи билетов на конкурс “Мисс Казахстан” будут переданы малоимущим семьям Астаны.
Астана

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Просмотрено: 52 раз Просмотров: 52 опубликовал: Verstka 1 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
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