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Как не дойти до суда События

Новое объединение призвано участвовать в законотворческой деятельности. Теперь законопроекты, касающиеся арбитражной деятельности, должны будут проходить обязательное согласование (и экспертизу) в данной палате. Кроме того, АПК должна будет обеспечивать повышение квалификации членов палаты. По словам вице-министра юстиции Зауреш Баймолдиной, арбитражная палата “позволит установить глубокие связи с иностранными и международными арбитражными органами. Создание арбитражной палаты придаст импульс развитию отечественного арбитража”.
На учредительном съезде говорилось, что создание новой общественной силы позволит развивать арбитраж и укрепить статус арбитражей на национальном уровне и на международной арене. И позволит вывести на “качественно новый уровень развития” отечественные арбитражные институты и будет защищать интересы арбитражей как в стране, так и за ее пределами.
Предполагается, что Арбитражная палата Казахстана будет также вести разъяснительную работу среди населения, и казахстанцы смогут получить более полную информацию об эффективном инструменте решения споров в досудебном порядке.

Астана

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Просмотрено: 46 раз Просмотров: 46 опубликовал: Verstka 1 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
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