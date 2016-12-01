Социальная защита военнослужащих и обеспечение их жильем является одной из приоритетных задач командования войск. В этих целях для закупа жилья ежегодно выделяются немалые средства. Нынешний год не стал исключением - в преддверии 25-летия независимости Казахстана впервые в истории войск 39 офицеров главного командования стали счастливыми обладателями служебных квартир, для закупа которых из республиканского бюджета было выделено около 900 миллионов тенге. Ключи в торжественной обстановке вручил главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков. К слову, на 2017-2018 годы запланировано выделение средств в том же размере для закупа квартир в регионах республики для военнослужащих Нацгвардии.

Астана