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Зимние квартиры События

Социальная защита военнослужащих и обеспечение их жильем является одной из приоритетных задач командования войск. В этих целях для закупа жилья ежегодно выделяются немалые средства. Нынешний год не стал исключением - в преддверии 25-летия независимости Казахстана впервые в истории войск 39 офицеров главного командования стали счастливыми обладателями служебных квартир, для закупа которых из республиканского бюджета было выделено около 900 миллионов тенге. Ключи в торжественной обстановке вручил  главнокомандующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков. К слову, на 2017-2018 годы запланировано выделение средств в том же размере для закупа квартир в регионах республики для военнослужащих Нацгвардии.


Астана

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Просмотрено: 50 раз Просмотров: 50 опубликовал: Verstka 1 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
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