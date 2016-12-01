В предыдущие годы основной акцент делался на привлечение делового туриста в Астану и расширение инфраструктуры, в частности объектов развлечения и досуга. Сегодня, когда город известен во всем мире как новая столица Казахстана, власти решили поменять туристическую направленность с деловой на культурно-познавательную, спортивную, медицинскую, экологическую и этнографическую. В общем, охватить все одним махом. При этом городские мужи уверены, что на это имеются все предпосылки: сети гостиничных комплексов, туристских развлекательных центров и культурно-познавательных объектов, музеев и театров. Об этом говорят и цифры: за 18 лет в Астане увеличилось количество гостиниц в 40 раз, иностранные туристы посещают город больше в 50 раз, а внутренний туризм увеличился в 43 раза. “Если сравнивать Астану по количеству прибывающих на 1000 жителей, то мы находимся на уровне с такими городами, как Сеул, Стамбул”, - констатировал руководитель управления по инвестициям и развитию города Астаны Алишер Абдыкадыров.

В 2013 году был разработан мастер-план по развитию отрасли туризма в Астане с учетом проведения ЭКСПО до 2017 года. А недавно была презентована концепция развития туризма до 2020 года. В следующем году будет выбран бренд города. Первоначально, чтобы не распыляться по всем направлениям, чиновники намерены сконцентрироваться на развитии делового, событийного и медицинского туризма. Для привлечения стабильного потока туристов планируется проведение сезонных мероприятий, таких как фестиваль снега и льда в зимнее время или открытый чемпионат мира по гонкам квадрокоптеров весной. Также импульсами для повышения турпотока станет создание международного финансового центра “Астана” и развитие медицинского кластера. В Астане создана и развивается сеть современных медицинских центров, оснащенных новейшим оборудованием, на базе которых можно привлекать и обслуживать иностранных пациентов. Тем более что лечение в Астане (Казахстан) обходится гораздо дешевле, чем в других странах, где имеются аналогичные медтехнологии.

Чтобы иностранцам было комфортно, в городе созданы системы пешеходного ориентирования - указатели-пилоны, запущены красные автобусы, функционируют инфокиоски.

Но все вышеперечисленное - лишь половина гарантии успеха. Другая половина складывается из соответствующего сервиса. Это и есть визитная карточка страны и города. Почему Турция уже многие годы является желанной для туристов? Потому что там адекватные сервис, персонал, обслуживание, качество питания и другое. Причем это все за относительно небольшие деньги.

В Астане, как показывает проведенный мониторинг, недостаточное количество заведений с национальной кухней и колоритом, в большинстве объектов общепита отсутствуют POS-терминалы. Помимо этого многие рестораны и кафе открываются в 10.00 или в 12.00. В период проведения ЭКСПО их график намерены пересмотреть. Точки общепита должны работать с восьми утра, чтобы иностранные гости могли позавтракать. Особенно это важно для заведений, находящихся вблизи железнодорожного вокзала, автовокзала и аэропорта. Также на период выставки увеличат количество летних площадок и террас.

Сегодня профессия официанта во многих случаях - временная подработка для студентов, и это сказывается на качестве и культуре обслуживания. К ЭКСПО обслуживающий персонал пройдет специальную подготовку и даже курсы английского языка. В целях улучшения качества сферы услуг реализуется программа партнерства Астаны Recommended by EXPO-2017, в которой участвуют гостиницы, хостелы, объекты общественного питания, предприятия сферы услуг и транспортные компании. Так, половина участников данной программы прошла рекомендованные курсы английского языка. Также некоторые языковые центры готовы на безвозмездной основе обучать обслуживающий персонал. По итогам такой инициативы бесплатное обучение прошли 56 сотрудников ресторанов и кофеен. Кроме того, если человек взял такси и к нему обращаются на незнакомом языке, турист может обратиться в call-центр, где операторы переведут его слова. В свою очередь, для персонала гостиниц именитые мастера отельного бизнеса Турции тоже проводят тренинги.

При этом чиновники заверяют, что при подготовке города к ЭКСПО-2017 думают не только об иностранных гостях, но и не забывают о комфорте местных жителей.

Астана