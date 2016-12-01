Оглянись вокруг

Четверть века - это много. Для жизни одного человека или для его поколения. Но маловато, если говорить об истории страны. Слишком мало, чтобы делать так называемые исторические выводы. Хотя для некоторых серьезных выводов время вполне подходящее. Тем более что вот они и пришли, юбилейные праздничные дни.

Наверное, вывод первый в день, когда отмечается 25 лет со дня первых выборов президента независимой страны, напрашивается сам собой: за четверть века у нас не было крупных внутренних (да и по периметру границ) конфликтов, не было войн. И это сегодня воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Хотя тогда, в конце 1991 года, все было далеко не однозначно. Если кто помнит.

Банальная фраза “все познается в сравнении” сама познается со временем. Сравните нашу страну хотя бы с соседними. Нет, не в том смысле, что у нас нефти, скажем, больше. А вспомните, например, что происходило в эту четверть века в соседнем с нами Кыргызстане. Или такое сравнение некорректно? А почему, собственно? Мы - разные страны? Да, разные, но близкие как географически, так и по другим параметрам. А вот пути за эти годы прошли очень даже разные. И нефть тут ни при чем.

Мы уж не говорим о других наших соседях - с их гражданскими войнами, кровавыми локальными конфликтами и сменами правящих элит. Все это не только сопровождалось многочисленными жертвами, невиданной жестокостью и даже зверствами, но и посеяло рознь между разными группами населения этих стран, так же, как и между самими странами. Сейчас, к счастью, все относительно спокойно. Повторяем - относительно.

Вывод второй: Казахстан, несмотря на значительные издержки и противоречия, уже является страной рыночной и ориентированной на принятые в развитом мире стандарты свободы и развития. И уровень экономической свободы, так же, как и возможности по ведению бизнеса, по получению достойного образования - все это у нас более развито, чем у соседей. Они, соседи, и сами это признают.

Вывод третий: наибольших успехов страна за эти годы достигла во внешней политике. Пресловутая многовекторность этой внешней политики на самом деле всегда являлась для нас очень действенной и плодотворной доктриной. У Казахстана и в самом деле нет врагов по периметру границ. Нет серьезных противоречий ни с одной страной, скажем, в области идеологии, в религиозном аспекте или непреодолимых экономических разногласий.

Страна является авторитетным членом таких объединений, как Евразийский союз и Шанхайская организация сотрудничества. Мы входим в Организацию договора о коллективной безопасности, в которой играем одну из ведущих ролей. В этом году Казахстан в качестве непостоянного члена вошел в Совет Безопасности ООН.

Напомним, чтобы стать непостоянным членом СБ, стране-претенденту необходимо набрать 2/3 голосов государств - членов ООН. Казахстан набрал намного больше. А это признание страны как достойного и предсказуемого члена мирового сообщества. И никто, как это постоянно случается, скажем, со странами Африки, наше избрание не лоббировал.

Если кто-нибудь спросит, как все это отражается на нашей внутренней, повседневной жизни, - ответим, что страна, которую уважают и у которой друзей гораздо больше, чем врагов, имеет гораздо больше возможностей в мире и в сфере обеспечения безопасности, и в торгово-экономическом сотрудничестве, нежели страны с другой, менее привлекательной репутацией.

Это касается очень и очень многого. И возможности договариваться по самым разным вопросам, и направлений нашего экспорта, и привлечения инвестиций в экономику. И общей атмосферы в обществе. Не говоря уже о возможности наших граждан ездить по всему миру и при этом не опасаться, что где-нибудь к казахстанцам относятся как к недругам или даже как к врагам. Тоже не мелочь.

Безусловно, для эйфории нет никаких причин. Но и для черного скепсиса тоже. Если же попытаться трезво и объективно оценить сделанное за эту четверть века, то совершенно очевидно, что тот Казахстан, который встал в 1991 году на неизведанный и чреватый самыми опасными неожиданностями путь, и Казахстан нынешний - это две разные страны. И мы сегодня не те во многом наивные и слегка испуганные распадом прежней страны люди, и дети наши - дети уже новой эпохи.

И это им в наследство останется и мир на этой земле, и свобода познавать мир окружающий, и возможность быть независимыми и самостоятельными.

С праздником вас, дорогие соотечественники!