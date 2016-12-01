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Предпраздничные торжества, охватившие всю страну, затронут и лиц, содержащихся в местах заключения. Многие из них (точное количество пока не сообщается) обретут свободу. “Акт гуманизма, проявление доброй воли и доверия государства по отношению к гражданам, преступившим закон”, коснутся социально уязвимых категорий граждан, несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, пожилых лиц, инвалидов, а также лиц, совершивших малозначительные и не тяжкие уголовные правонарушения.
В Казахстане к тяжким преступлениям, кроме хулиганства “при отягчающих”, наркосбыта и нанесения тяжкого вреда здоровью, относится еще и кража. И к ним, в принципе, также может быть применена амнистия. Но полного освобождения им “не светит”. Как говорится в проекте закона об амнистии, который вчера был принят в работу мажилисом парламента, “в отношении других категорий осужденных с учетом тяжести совершенного деяния амнистия будет применяться в ограниченных пределах, дифференцированно и лишь при условии полного возмещения нанесенного ими ущерба”.
Амнистия будет распространяться как на осужденных, так и на подозреваемых и подсудимых. И может коснуться не только лишения свободы, но и других видов наказания: ограничения свободы и штрафов.
Особо оговаривается, что амнистия не коснется лиц, совершивших наиболее опасные преступления. В частности, амнистия не коснется педофилов, террористов, экстремистов, рецидивистов и осужденных за пытки.
Нынешняя амнистия станет шестой в истории суверенного Казахстана. Большая часть из прошлых была так же, как и нынешняя приурочена к юбилеям независимости. Так, например, предыдущая амнистия прошла пять лет назад - к 20-летию страны. Тогда на свободу вышли экс-заместитель акима Караганды Виктор Иванов и бывший начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Даулет Алтынбеков, принимавшие обрушившийся жилой дом № 7 в комплексе “Бесоба”.
В 2002 году амнистия к 10-летию страны  затронула осужденных за преступления небольшой и средней тяжести: несовершеннолетних; женщин, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов I и II групп, находящихся на их иждивении, а также беременных женщин; женщин и мужчин, достигших пенсионного возраста; участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и приравненных к ним лиц; инвалидов I и II групп. Освобождались от наказания впервые приговоренные к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести и отбывшие треть срока. Амнистия распространялась и на военнослужащих, совершивших воинские преступления, и на уклонистов от службы.
В 1999 году амнистия была посвящена Году единства и преемственности поколений. (Тогда освободили много несовершеннолетних.) В 1996 году - первой годовщине новой Конституции.  В 1994 году амнистировали  в связи с Международным годом семьи. Интересно, что тогда под амнистию не подпадали лица, не прошедшие полного курса лечения от алкоголизма, наркомании или венерических заболеваний (этакий отголосок борьбы за трезвость в СССР).
А самой первой амнистией в суверенной истории можно считать амнистию 1991 года. Она была приурочена к принятию Декларации о государственном суверенитете Казахской Социалистической Республики.

Астана

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Просмотрено: 47 раз Просмотров: 47 опубликовал: Verstka 1 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
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