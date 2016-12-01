На скамье подсудимых Виктория Берходжаева, которая еще в 2013 году сделала операцию по смене пола, превратившись из мужчины в женщину. Но, получив физиологический “апгрейд”, она или он (если судить по паспортным данным) так и не сменила удостоверяющие личность документы. То есть при всей своей внешней женственности юридически Виктория - мужчина. Еще больше путаницы в это и без того непростое дело вносит потерпевшая, назовем ее Луната, которая также прошла “перевоплощение”, обретя образ дивы.

Сейчас, по понятным причинам, обе девушки смотрят друг на друга исподлобья, но так было не всегда. Еще совсем недавно женщины являлись лучшими подругами и вместе коротали вечера, мило секретничая на кухне за чашечкой чая или чего-нибудь покрепче. Свела их вместе даже не судьба, а схожесть неординарного внутреннего мира.

Виктория сделала операцию по смене пола в одной из частных клиник Алматы. Там же она узнала, что в этой же клинике аналогичную операцию провели другому мужчине, который уже давно уверенно себя чувствует в образе женщины. Тогда Виктория решила разыскать Лунату, ведь у нее было множество вопросов, ответы на которые не могли дать ни мужчина, ни женщина, а... только трансгендер.

Тут страхи и рвение Виктории найти себе подобных объяснимы, ведь у нас все-таки не Запад с его “продвинутым” опытом ЛГБТ. Трансгендеру сложно найти человека, который не просто выслушал бы, а смог понять и разделить его мнение.

На тот момент и Луната была рада новому знакомству, ведь у нее появилась подруга, с которой можно делиться не только секретами, но и опытом. Через некоторое время девушки стали лучшими подругами, у которых друг от друга не было никаких секретов.

Но Виктория в отличие от Лунаты еще не прошла все стадии перевоплощения, то есть, несмотря на то, что внешне она была похожа на женщину, ей нужно было пройти еще, по меньшей мере, одну операцию. А на это удовольствие у новоиспеченной девушки не было денег.

Дело в том, что операция по смене пола - это весьма дорогостоящее мероприятие, которое в Казахстане стоит от одного до десяти миллионов тенге. Понятно, что единовременно такие деньги собрать непросто, особенно с учетом того, что Виктория официально нигде не работала.



ХОТЕЛА СМЕНИТЬ ПОЛЮСА, А ПОЛУЧИЛОСЬ - “ПРОПИСКУ”

По версии следствия, решение проблемы Виктория нашла в шантаже. Она узнала, что у Лунаты есть состоятельный ухажер Бауржан (имя изменено), с которым они тратят солидные суммы. Виктория поставила перед подругой ультиматум: “Или ты выпрашиваешь у своего бизнесмена для меня 33 000 долларов, или я рассказываю твой гендерный секрет всем друзьям, близким и коллегам”.

Луната проигнорировала попытку шантажа, и тогда Виктория перешла к активной фазе своего коварного замысла: она начала распространять информацию. Публичная огласка столь нехарактерной для восточной страны особенности человека - не самый лучший “пиар”.

Девушка не смогла найти всю сумму, собрала лишь треть. Опасаясь, что такой результат не устроит теперь уже бывшую подругу, Луната написала заявление в полицию. Так, в конце августа была проведена спецоперация по задержанию преступницы, что называется, с поличным. Ей инкриминируют вымогательство в особо крупном размере, что грозит лишением свободы от семи до 15 лет (п.2 с.4 194 УК РК).

Правда, у Виктории есть своя версия произошедшего. Со слов подсудимой, всему виной банальная ревность. И в этой истории Виктория не просто наслышана о Бауржане, а хорошо знакома с ним. Девушка оказывала ему интимные услуги. И Бауржан пообещал дать Виктории деньги на пластику. Но, как выяснилось, Луната тоже встречается с этим бизнесменом. Тут у Лунаты и заиграла ревность, и разразился скандал. Девушка потребовала от подруги, чтобы та рассталась с Бауржаном и не просила с него никаких денег.

После этого эксцесса Бауржан выпал из поля зрения Виктории, так и не оплатив эскорт-услуги. В свою очередь, Луната пообещала, что сама отдаст озвученную сумму, лишь бы Виктория оставила любовника раз и навсегда. Но девушка стала, что называется, отсрочивать платеж. После очередной беседы, вновь услышав от подруги “нет”, Виктория сделала то, что обещала - начала раскрывать историю происхождения Лунаты. Дальше эти две версии сходятся воедино: Луната сказала, что рассчитается, но на встречу пришла уже не одна, а с оперативными сотрудниками и с мечеными купюрами в руках.

Обе истории звучат правдоподобно, но кто-то один явно лукавит, в чем следствие и разбирается.



ТРЕТИЙ МИР

Эта ситуация вызвала большой резонанс, дело тут даже не в том, кто виноват, а кто прав. Вопрос в другом - в каком ИВС держать девушку (с “мужским” паспортом) на время следствия, а в случае оглашения обвинительного приговора в какую колонию определять подсудимую - женскую или мужскую?

Визуально Виктория - женщина, но если четко следовать букве закона, то судить ее должны по документу. Следовательно, со скамьи подсудимых придется отправиться в мужскую колонию.

Понятно, что в данной ситуации Виктории придется несладко.

Вот пара примеров из мировой практики, чем может закончиться трансгендерная история. В Бразилии трансгендер Мэри попала в мужскую тюрьму в Брисбене за угон автомобиля. Но на тот момент она еще не успела сделать операцию по смене пола, хотя уже имела женскую грудь и внешность. За решеткой девушку регулярно насиловали, причем от нападков заключенных не спасало даже то, что Мэри часто помещали в охраняемую камеру.

Выйдя на свободу, она рассказала, что эти четыре проведенных в тюрьме года были для нее настоящим адом - женщину насиловали 2000 раз, то есть ежедневно.

Другой случай, когда... “неопределенность” в самый неподходящий момент может выйти боком.

Так, в мае этого года в Пакистане трансгендер стал жертвой нетолерантного отношения медиков. Пациент в критическом состоянии был доставлен в больницу после того, как неизвестные выпустили в него шесть пуль. Однако в клинике врачи больше часа не могли оказать пациенту медицинскую помощь из-за споров о том, в какую палату его поместить. За это время пациент скончался.

Возможно, трансгендерные осужденные должны содержаться в отдельных тюрьмах, но даже на Западе такая роскошь считается непозволительной. Единственное, что может сделать правосудие - это дать право выбора, в какой колонии отбывать срок, мужской или женской. Ведь если человек решил “сменить полюса”, то пусть сам и определяет свою дальнейшую судьбу, а не возлагает эту дилемму на слуг народа.