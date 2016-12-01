По мнению регионального представителя SeedstarsWorld Игоря Овчаренко и основателя бизнес-инкубатора MOST Павла Коктышева, Казахстан является региональным стартап-хабом для центральноазиатских республик, потому что “у нас гораздо больше амбиций”.

В промежуточном отборе казахстанских проектов, который проходил последний месяц, приняли участие более 100 проектов. Из них жюри отобрало 10 самых перспективных. Победитель-то и поедет в Лозанну.

Главным условием для стартапов-конкурсантов - быть не старше двух лет, объем привлеченных инвестиций не должен превышать 500 тысяч долларов. Команды должны также иметь рабочий прототип или функционирующий сервис.

По словам Павла Коктышева, в нашей стране государство уделяет большое внимание развитию стартап-проектов. В том числе и потому, что пока бизнес не очень заинтересован в инвестировании во что-то новое. “Мы оцениваем вклад бизнес-ангелов около 25 миллионов долларов за год. Причем государственный вклад за этот же период в 7-8 раз больше, - говорит Коктышев. - У нас слабая заинтересованность корпораций, среднего бизнеса. Не то, чтобы нет желания работать со стартапами - есть понимание, но редко доводится до внедрения. В нашей стране понятие бизнес-ангел трансформируется в бизнес-дьявола, потому что нет понимания, как работают венчурный рынок и другие основы продвижения стартап-проектов. Во многом это происходит по причине отсутствия коммуникаций и продвижения опыта”.

При этом в Казахстане с прошлого года уже существует Ассоциация бизнес-ангелов. Бизнес-ангел - это человек с достатком свыше двух миллионов долларов, 10-ю часть из которых он может инвестировать в рисковые проекты. “В Казахстане потенциал бизнес-ангелов не меньше 20 тысяч человек - из них 12 активных и более 70 постоянно рассматривают для себя различные проекты”, - сообщил Коктышев.

Вполне возможно, что после участия казахстанского претендента на конкурсе в Лозанне сфера стартап-проектов в нашей стране привлечет более пристальное внимание со стороны потенциальных инвесторов.

Астана