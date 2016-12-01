Зима в Казахстан пришла внезапно - с обильными снегопадами и серьезным понижением температуры, буранами и метелями, которые являются причинами многих чрезвычайных ситуаций. Кроме того, снегопады сильно подействовали на хозяйственную деятельность, особенно в сельской местности. А выпадение снега с дождем и ураганным ветром и вовсе создало условия для обледенения линий электропередачи, связи, а также кровли зданий, различного рода опор и конструкций, что нередко вело к их разрушениям.

Так, только в октябре-ноябре РГП “Казгидромет” 45 раз давало штормовые предупреждения о резком ухудшении погодных условий в регионах страны. Из-за этого 38 раз закрывалось движение для общественного и грузового автотранспорта на дизельном топливе в Астане, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях.

Кстати, общая протяженность снегозаносимых участков сегодня по республике составляет 3,4 тысячи километров, на которых установлено 42 километра снегозащитных щитов, а на автодорогах подготовлено 572 пункта обогрева.

Также, по словам заместителя министра внутренних дел РК Юрия Ильина, “всего было приведено в готовность 9849 формирований гражданской защиты с личным составом более 120 тысяч человек и свыше 22 тысяч единиц техники. В том числе 1926 единиц техники повышенной проходимости подразделений МВД (Нацгвардия, КЧС - комитет чрезвычайных ситуаций, КАП - комитет административной полиции), включая командно-штабные машины, вахтовки, вездеходы, аварийно-спасательную и специализированную войсковую технику”.

Кроме того, для оперативной переброски личного состава в зону ЧС и эвакуации пострадавшего населения в режиме дежурства находятся вертолеты АО “Казавиаспас”, а на автодорогах международного и республиканского значения оборудовано 40 трассовых медико-спасательных пунктов КЧС, которые наряду с оказанием неотложной медицинской помощи и транспортировки пострадавших используются в качестве пунктов обогрева.

Немаловажно, что сегодня при угрозе и возникновении трансграничных чрезвычайных ситуаций семь территориальных подразделений по ЧС Казахстана и 12 главных управлений чрезвычайного ведомства России руководствуются совместными планами взаимодействия.

При этом в случае нарушения энергосбережения объектов жизнеобеспечения подготовлено 630 автономных источников электроснабжения, на топливных складах накоплено 3,6 миллиона тонн угля и 123 тысячи тонн мазута. А дорожно-эксплуатационными службами приведены в готовность 885 единиц техники для зимнего содержания, 47 пожарных и 34 восстановительных поезда.

Но хотелось бы заметить, что, несмотря на все принимаемые сотрудниками ЧС меры, казахстанцы, рискуя своей жизнью и жизнями близких и родных, все равно находили объездные пути движения и сами себе создавали и создают чрезвычайные ситуации. Между тем в большинстве случаев их можно было бы избежать, соблюдая хотя бы элементарные меры безопасности.

Астана