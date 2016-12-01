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Как известно, согласно статье № 71 Устава ООН, неправительственные организации выступают естественным инструментом связи между государством и обществом. В Казахстане около 1000 НПО ежегодно выступают поставщиками государственного заказа, а их услугами охватывается более восьми миллионов человек. За последние пять лет госсоцзаказ для неправительственного сектора увеличился на 25,7 процента, что явилось существенной поддержкой. Так, в 2016 году финансирование составило 9,4 миллиарда тенге и по сравнению с прошлым годом увеличилось на 23 процента. Для сравнения: в 2003 году государством было выделено всего 11 миллионов тенге. Только за последние пять лет центральными и местными исполнительными государственными органами совместно с НПО, по оценкам отдельных экспертов, реализовано около семи тысяч социальных проектов.
В Казахстане наряду с государственным социальным заказом с конца 2015 года внедрены новые формы господдержки НПО в виде грантов и премий. Для этого был создан оператор грантового финансирования - некоммерческое акционерное общество “Центр поддержки гражданских инициатив” и образована экспертная общественная комиссия по выделению грантов. Предусмотрен обязательный ежегодный публичный отчет оператора перед общественностью. Так, в текущем году Центром поддержки гражданских инициатив выделено 11 государственных грантов на реализацию социальных проектов НПО. “Заказчиками” выступили Министерство образования и науки и Министерство культуры и спорта. Общая сумма выделенных средств составила 208 миллионов тенге. При этом центр может получать поддержку как со стороны государства, так и из внебюджетных источников, от иностранных доноров.
В законодательство введено понятие “премии для НПО”. Они выдаются  от имени правительства организациям, реализовавшим успешные социальные проекты, и за вклад, внесенный в решение социальных задач. Отбор кандидатов будет проводиться конкурсной комиссией, в состав которой войдут руководители гражданского сектора, общественные деятели, представители уполномоченного органа и госорганов. Минимальный размер премии составляет 2000-кратный (двухтысячекратный) размер месячного расчетного показателя (МРП). Премия по одной номинации может присуждаться одному или одновременно нескольким соискателям, в этом случае она делится поровну между ними. При этом она не будет распределяться между сотрудниками НПО, а расходоваться лишь на уставные цели организации, институциональное развитие, повышение квалификации и укрепление материальной базы.

Астана

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Просмотрено: 61 раз Просмотров: 61 опубликовал: Verstka Сегодня, 11:30 Напечатать Комментарии (0)
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