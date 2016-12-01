Когда президент страны заговорил о переносе столицы из процветающей Алматы в провинциальную Акмолу, многие сетовали: “Будет вся республика работать на целинный город”. Первые лет десять так и было, пока город “не встал на ноги”. В 2008 году собственные доходы города составляли всего 25 процентов, а в 2013 году они возросли до 45 процентов. Некогда провинциальный Целиноград был не в силах сам себя обеспечить и долгое время являлся самым “убыточным” регионом страны. Так, еще четыре года назад затраты бюджета на одного астанчанина составляли 388 168 тенге и в три с лишним раза превышали затраты на жителя Алматинской области.

Но собственные доходы Астаны с каждым годом растут. А это значит, что из республиканского бюджета тратится меньше денег на поддержание столичного статуса. Сегодня главный город страны вышел на уровень самодостаточности: доля трансфертов и кредитов снизилась. В среднем на 20 процентов в год увеличиваются поступления в государственный бюджет. Снизилась доля государственных средств в общем объеме инвестиций. И напротив, доля частных инвесторов увеличилась. За 18 лет в Астану вложено более 30 миллиардов долларов, которые позволили не только выстроить современный город, но и заложить основу для его индустриального развития. Сегодня на территории столичного индустриального парка реализуется 50 проектов.

Тысячу миллиардов, или миллион миллионов, Астана впервые “накопила” в городской казне. Теперь, как считают жители, главное, этот триллион правильно и эффективно потратить. А в конце ноября на заседании общественного совета был одобрен трехлетний бюджет столицы. Тогда заместитель акима Андрей Лукин сообщил, в каком размере главный город страны внесет свой вклад в формирование республиканского бюджета в будущем году. “Согласно закону об объемах трансфертов общего характера, в проекте бюджета на следующий год предусмотрены бюджетные изъятия - это почти 20,5 миллиарда тенге. Вся страна строила столицу, теперь мы, столица, готовим деньги в республиканский бюджет, являясь донором”, - констатировал замакима.



Главными донорами страны являются жители Атырауской области - они отчисляют в два раза больше налоговых поступлений, чем получают. Второй “доильный аппарат” - это Алматы. На третьем месте - Мангистауская область. Меньше всего налогов платят в Южном и Северном Казахстане. К слову, все направленные из республиканской казны деньги распределяются акиматами и уходят на государственные услуги общего характера - оборону, общественный порядок, безопасность, правовую, судебную, уголовно-исполнительную деятельность, образование, здравоохранение, социальную помощь, ЖКХ, культуру и так далее.



В целом проект бюджета столицы на 2017-2019 годы составил 660,5 миллиарда тенге, в том числе на следующий год - 219 миллиардов тенге. При этом социальная сфера остается главной статьей расходов городской казны.

К слову, теневая экономика в столице, по подсчетам экспертов, составляет около 20 процентов. А это немалые деньги от цифры с 12 нолями, которые могли бы работать легально - на расширение бизнеса и экономики города.



Астана