

Кто на новенького? События Им стал Серик Актанов, работавший до назначения директором Восточно-Казахстанского областного филиала АО “НК “КазАвтоЖол”.

Руководитель Администрации президента РК Адильбек Джаксыбеков избран президентом ОО “Федерация легкой атлетики Республики Казахстан”.

Генеральным директором казахстанско-французского предприятия “Ғалам” назначен Айберген Русланұлы. Напомним, что ТОО “Ғалам” создали в 2009 году для реализации совместных проектов РК по созданию космической системы дистанционного зондирования Земли и сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Астане. Основным направлением казахстанско-французского альянса является создание космических аппаратов и продвижение на рынок услуг по их производству.



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Просмотрено: 51 раз Просмотров: 51 опубликовал: Verstka Сегодня, 12:00 Напечатать Комментарии (0)