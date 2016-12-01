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Роковая женская одежда События

Трагический случай произошел в селе Шагай (бывшее Первосоветское) Зеленовского района на западе страны. Когда 22-летний водитель сельского акима Виктор Яковенко утром 2 декабря не появился на работе, его коллеги забили тревогу и попытались через родственников узнать, что случилось с парнем. Двоюродный брат Виктора отправился к нему домой. Однако дверь была закрыта изнутри. Просунув руку в щель и открыв самодельный крючок, родственник проник в дом и увидел весьма странное зрелище. Тело парня было привязано колготками к стулу, руки тоже связаны, на теле следы удушья. Он был одет в женскую одежду: колготки, платье и даже нижнее белье. Во рту погибшего нашли женские колготки, которые были засунуты настолько глубоко в пищевод, что их не смогли извлечь полностью. Когда труп высвободили из многочисленного количества колготок и начали складывать, то их оказалось два пакета. Также по всей комнате были разбросаны вещи и постельное белье, однако ничего ценного в доме не пропало. Еще одна странность - на лице погибшего всего две небольшие гематомы, других следов избиения замечено не было.
Такая странная смерть удивила односельчан, по словам которых, Виктор не был гомосексуалистом и постоянно общался с разными девушками, были у него и друзья. Почти все жители села отзываются о погибшем как о добром и отзывчивом парне без вредных привычек и исключают убийство на почве алкогольного опьянения. А также считают, что поводов для самоубийства у него не было, как и врагов. В акимате он работал около двух лет. Сам аким села Шагай Талгат Кантемиров, которого возил убитый, занял эту должность две недели назад и с водителем не был хорошо знаком. Но при этом отмечает, что у парня был хороший характер, он не имел вредных привычек. “Виктор был ответственным, не опаздывал, всегда хорошо одет и причесан”, - охарактеризовал молодого человека его непосредственный начальник. Отец Виктора за пару дней до таинственной смерти сына отбыл в командировку. В трагический день парень должен был ночевать дома один.
В настоящее время в поселке работает следственная группа. Оперативники допрашивают всех подростков. При этом загадочные обстоятельства смерти в правоохранительных органах никак не комментируют.
Убитого парня похоронили в поселке 5 декабря.

Астана

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Просмотрено: 25 раз Просмотров: 25 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:30 Напечатать Комментарии (0)
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