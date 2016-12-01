Казалось бы, все выглядит как вполне рядовая операция, направленная на борьбу с местными, сугубо экономическими преступниками. Однако есть одна настораживающая деталь. Параллельно бойцами были задержаны представители радикального религиозного течения “салафизм”. По мнению представителей КНБ, радикалы могли оказывать поддержку криминальной группе, что занималась незаконной продажей нефти и нефтепродуктов. Это говорит о том, что представители движения могут иметь, существенную поддержку не только в местных исполнительных, но и центральных чиновничьих кругах. Ведь нефтебизнес в Казахстане - это довольно закрытая и тесная “тусовка”

Напомним, в Казахстане сохраняется так называемый “желтый” уровень террористической опасности. Этот режим будет действовать до 15 января 2017 года.

Спецоперация по обезвреживанию ОПГ была разработана тремя ведомствами: Комитетом национальной безопасности, Национальным бюро по противодействию коррупции и Министерством внутренних дел. Разрабатывали группу, по словам специалистов, давно. И в ходе операции были изъяты автомобильные и железнодорожные цистерны с нефтью и нефтепродуктами, что позволяет предполагать о серьезных объемах “работы” ОПГ и налаженной системе сбыта. К слову, подобное невозможно без участия крупных должностных лиц, работающих как на локальном, так и на республиканском уровне. В том числе и в правоохранительных органах. На момент подготовки материала стало известно, что правоохранительные органы задержали Еркина Избасара, предположительно лидера ОПГ.

Также, по мнению представителей КНБ, деньги, что поступали от незаконного оборота нефти и нефтепродуктов, шли на поддержку радикальных религиозных течений. То есть и на расширение сферы влияния, и на приобретение оружия.

Сценарий - классический. Силы, стремящиеся подорвать государственный строй, дестабилизировать обстановку, осуществить переворот, в первую очередь откалывают нефтеносные области. Радикальные группировки и формирования, рвущиеся к власти, стремятся пробить дорогу к черному золоту.

К ресурсу, который позволит им и дальше продолжать свою подрывную работу: вербовать все новых сподвижников, покупать чиновников и стремиться установить свой порядок на отдельно выбранной территории. Как правило, подобные организации работают в тех областях, где есть не только нефть и газ, но и не самая благоприятная ситуация с “курсовой устойчивостью” местного населения.

В данном случае мы не хотим разбираться в сути проблем протестных настроений населения того или иного региона - мы лишь констатируем факты. Главное, что этими червоточинами и пользуются технологи, запуская очередной проект по дестабилизации ситуации.



С КАКОЙ СТОРОНЫ ЖДАТЬ УДАР?

Географическое положение нашей республики уникально. Наибольшую часть границы мы делим с государствами-партнерами - Россией и Китаем. То есть север и восток у нас надежно защищены. Однако этого не скажешь о юге и тем более - о западе Казахстана. Рядом - Афганистан. Далее - Ирак, Сирия. Когда террористическая группировка “Исламское государство” (“ИГ”) начала свое крупномасштабное выступление, террористы первым делом захватили иракские месторождения нефти. Ежедневно “добывая”, по словам экспертов, около трех миллионов долларов в день и сливая нефть в несколько раз дешевле рыночной стоимости. Большая часть средств направлялась на вербовку новых сил и закуп оружия. Конечно, были предприняты попытки остановить продажу дешевой нефти, но это не привело к ожидаемым результатам. Цена наживы была гораздо выше, чем понимание реальной угрозы в случае набора силы “ИГ”.

Мы хотим ошибаться. Однако нынешняя ситуация очень схожа. Рынок нефтепродуктов четко поделен, и каждый из игроков знает точно, откуда и куда и в каких объемах поступают нефть и нефтепродукты. Поэтому очень тяжело поверить, что никто ничего не знал о реальном статусе той нефти (как говорят в КНБ, краденой нефти), которую продавали представители упомянутого ОПГ. Впрочем, не исключено, что имела место и подделка документов. Что позволяет предполагать участие крупных чиновников, которые перед отправкой покупателю основательно “чистили” нефть.

Мы также искренне надеемся, что с арестом членов упомянутого ОПГ ситуация наладится. Однако это действительно очень тревожный звонок. Основной регион Казахстана, в котором сегодня идет добыча полезных ископаемых, - это Запад. Значит, защищать его необходимо с удвоенной силой. Ведь именно здесь расположены потенциальные цели террористических группировок.

Да, Казахстан как государство с развитой нефтеносной структурой знает свои слабые стороны. Следовательно, нужно проводить соответствующую политику. И мы, согласно своей военной доктрине, имеем право сотрудничать с государствами, что не входят в ОДКБ. Однако этот документ был подготовлен еще в 2011 году - тогда расклад сил на мировой политической арене был совершенно иным. Поэтому главные вопросы сегодня таковы - готова ли казахстанская армия противостоять новым вызовам и кто в случае чего будет главным союзником? Конечно же, ОДКБ, ответят многие. Согласны. Однако здесь есть и такой момент - нефть мы добываем совместно. Так сказать, вскладчину со странами, входящими в блок НАТО. США, например. И вот если вдруг начнутся проблемы, то как будут защищать свою нефть Штаты? Как поведет в этом случае себя Россия, с одной стороны, вынужденная оказать содействие Казахстану, но не заинтересованная в безопасности имущества своего оппонента? Конечно, сейчас намечается некоторая оттепель в отношениях этих сверхдержав. Но теплыми они были и в некоторые периоды работы старой администрации. СВОИМИ СИЛАМИ

Не менее важный момент - что делать, если придется рассчитывать только на собственные силы? Смогут ли наши региональные командования обеспечить соответствующую защиту? Например, региональное командование “Запад” в границах Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской и Мангыстауской областей, а также в казахстанском секторе Каспийского моря? Поводы для беспокойства есть. “Запад” представлен 100-й артиллерийской бригадой, которая располагается в Актобе, 390-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты, которая находится в Актау и отдельным разведывательным полком в Атырау. Если разобраться, то это максимум 10 тысяч человек (около четырех тысяч - в двух бригадах и около двух тысяч в полку), разбросанных по всему региону. И да, в Актобе располагается войсковая часть № 6655 Национальной гвардии Казахстана. На которую, кстати, летом напали террористы - трое убитых и шестеро раненых. К сведению, два года назад приверженцев “ИГ” насчитывалось только 80 тысяч человек. При этом численность всей армии Казахстана составляет около 70 тысяч человек.

Как быть в этой ситуации? Предположим, что необходимо хотя бы временное, но усиление внимания на всех стратегически важных объектах. Особенно тех, которые находятся в регионах с нестабильным социальным климатом.