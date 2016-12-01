Присутствующие на презентации приветствовали абсолютного донора-рекордсмена Александра Скаковского, который и в 76 лет продолжает делиться своей кровью с нуждающимися. Он занимает второе место в мире по числу кроводач и количеству сданной крови - за 1076 раз сдал почти 600 литров. Присутствовал и борец греко-римского стиля Жаксылык Ушкемпиров - заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира и первый казах - чемпион XXII летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. В свое время известные советские авторы, композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов, посвятили чемпиону-казахстанцу песню. В юбилейном издании нашла место и статья о первом православном священнике из Алматы, настоятеле храма Успения Божией Матери Александре Зырянове, который всерьез увлечен альпинизмом и недавно покорил высоту 7134 метра - пик Ленина на Памире. Вместе с ним на сцену выходили и двое других восходителей, неоднократно прославивших Казахстан, - Казбек Валиев и Максут Жумаев. Казбек первым из казахстанских альпинистов покорил высочайшую вершину мира Эверест. А Максут за 11 лет взошел на 14 восьмитысячников мира. Кроме того, он стал первым казахом, а также и самым молодым альпинистом планеты, поднявшимся на все высочайшие вершины мира.

Вновь сумел удивить и известный далеко за пределами Казахстана мотопутешественник, депутат и общественный деятель Дмитрий Петрухин. Он умудрился заехать в конференц-зал университета “Туран”, расположенный на втором этаже (!) на своем большом мотоцикле марки Honda. Именно этого “железного коня” некоторое время назад ему торжественно передали во дворе “НП”: редакция и друзья нашей газеты нашли уместным и своевременным сделать такой подарок герою наших многочисленных публикаций.

Юбилейный выпуск казахстанской Книги рекордов - десятая по счету редакция КИНЭС. Учитывая подход и строгий отбор, справочник метко назвали энциклопедией супергероев.