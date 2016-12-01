Экологический кодекс Казахстана был принят почти 10 лет назад. С тех пор он неоднократно подвергался точечным изменениям, которые, однако, не пошли впрок то ли потому, что изначально разрабатывались только юристами, а специалисты по окружающей среде и тем более по ее охране имели к этому лишь косвенное отношение, то ли потому, что последующие нововведения плохо согласовывались с предыдущими. В его основе, если верить самому документу, было использовано около 20 руководящих и рекомендательных документов различных международных организаций, 18 международных конвенций, около 30 директив Евросоюза и законодательных актов иностранных государств. То есть в очередной раз казахстанские реалии отошли на второй, даже на десятый план, в результате чего снова “хотели, как лучше, а получилось даже хуже, чем всегда”. То, что хорошо прижилось на основе англо-саксонского права в зарубежных государствах, неважно работает в стране, где на собственный менталитет даже не оглянулись.

Так, предприниматели, деятельность которых связана с окружающей средой, до сих пор практически обвиняют положения самого кодекса в коррупционной составляющей. По мнению одного из руководителей крестьянского хозяйства в СКО, Экологическим кодексом предусмотрены “слишком запредельные штрафы, которые порой парализуют деятельность”. Но которые были бы еще половиной проблем, если бы к ним не добавлялись взимания платежей, по сути, являющиеся ничем иным, как попросту “изъятием у бизнеса крупных денежных сумм, из которых потом на природоохранные цели выделяется лишь малая незначительная часть”.

В качестве примера можно привести отсутствие почти во всех сельских населенных пунктах юридически оформленных полигонов по размещению отходов производства и потребления, из-за чего фактически население и предприятия малого и среднего бизнеса размещают отходы на стихийных свалках. Естественно, это препятствует нормальной работе хозяйствующих субъектов, но винить их за это нельзя. А пробелы в правовых нормах, которые регламентируют обращение с отходами и даже проведение государственной экологической экспертизы, действительно могут являться благоприятной почвой для коррупционных правонарушений.

Однако самое страшное, что эти стихийные свалки смешиваются с разбросанными по всему Казахстану открытыми скотомогильниками, которые в текущем году вызвали в стране неконтролируемые вспышки инфекций, в том числе сибирской язвы, от которой в двух регионах скончалось несколько человек.

И вот депутаты решили в конце уходящего года задуматься об очередном внесении поправок в законопроект по экологическим вопросам. Коснуться они должны, как уже упоминалось, двух направлений.

Первое из них связано с процессом принятия решений через проведение общественных слушаний по объектам, не оказывающим заметного воздействия на окружающую среду и не представляющим интереса, хотя, по мнению депутатов, такие объекты подлежат государственной экологической экспертизе. Что, как уже говорилось, вполне может иметь под собой коррупционную подоплеку, тем более что никто точно не знает (и этого не предоставлено в перечне видов хозяйственной деятельности), какие именно объекты и почему не обязательны для вынесения на общественные слушания.

По словам депутатов, это могут быть открытые аптеки, кулинарный магазин или парикмахерская, которые хоть и требуют экологической экспертизы, однако не подпадают под данный перечень, поскольку якобы не представляют опасности для окружающей среды. Непонятно, из чего исходили в данном случае мажилисмены, поскольку вреда экологии от тех же аптек может быть немало. Достаточно вспомнить, как пару лет назад на трассе под Карагандой была обнаружена несанкционированная свалка из медицинских препаратов и шприцев.

Что касается парикмахерских, во множестве расположенных на рынках в казахстанских городах и зачастую больше похожих на забегаловки в Юго-Восточной Азии, то их загрязнение окружающей среды теми же химикатами или отходами, которые они используют в своей работе, даже не вызывает сомнений. Однако их существование держится на плаву благодаря тому, что, скорее всего, за правонарушения в отношении окружающей среды на них может быть, как говорят сами предприниматели, наложен крупный штраф либо опять же может сказаться коррупционная составляющая.

И вряд ли положение спасет то, что следующая часть поправок депутатов направлена на регулирование вопросов по обращению с отходами, которые должны быть захоронены обязательно в переработанном виде, что для Казахстана сегодня во многом априори невозможно. А значит, требуется создание соответствующей инфраструктуры по всей республике для раздельного сбора, переработки и утилизации отходов. Странным образом, по мнению членов комитета мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, реализация этого проекта не повлечет необходимость выделения дополнительных финансовых средств. Не поэтому ли правительство республики с такой легкостью согласилось? Особенно Министерство финансов. Ведь, если не надо будет раскошеливаться, то почему бы не пойти навстречу, не сделать, скажем так, депутатам новогодний подарок? А с тем, что при этом из-за отсутствия финансирования, а значит, невозможности создания такой инфраструктуры может снова пострадать окружающая среда, можно будет разобраться и в следующем году. Если не будет слишком поздно.

Астана