С самого начала переговоров членов ОПЕК по возможному замораживанию или даже сокращению уровня добычи нефти (в январе-феврале прошлого года, когда впервые появилась эта идея, страны еще не знали, на какой размер шага готовы пойти для стабилизации цен на черное золото) Казахстан заявлял, что не готов присоединяться ни к каким соглашениям. Оно и понятно: у нас вот-вот должен был войти в строй Кашаган, на который возлагались огромные надежды. О каком сокращении могла идти речь? Ан нет. Оказывается, можно сокращать не только не сокращая, но и наращивая объемы добычи.

Казахстан согласился поддержать ОПЕК и на встрече стран, не входящих в картель, принял решение сократить ежесуточную добычу нефти на 20 тысяч баррелей. Как сказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев, Астане необходимо было лишь продемонстрировать, что Казахстан “вместе с другими странами поддерживает ограничение добычи”, и сообщил, что 20 тысяч баррелей в сутки - “символический” объем.

Дело в том, что Казахстан пошел по тому же пути, что и Саудовская Аравия, и Россия (как инициаторы соглашения о заморозке) - согласился “скинуть” с исторического максимума добычи. Такой был достигнут у нас в ноябре - 1,7 миллиона баррелей в сутки. Это связано как с запуском Кашагана (где в настоящее время добывается около 120 тысячей баррелей в сутки), так и с завершением ремонта на Карачаганакском и Тенгизском месторождениях.

До запуска Кашагана Казахстан ежемесячно отмечал снижение добычи - старые месторождения истощаются, и о снижении добываемых объемов на них нефтяники предупреждали еще несколько лет назад. То есть заявленные 20 тысяч баррелей - это и есть то самое “естественное” сокращение на старых месторождениях, особенно в Актюбинской и Кызылординской областях.

Как сказал министр энергетики Канат Бозумбаев, “для нас, в принципе, 10 тысяч баррелей - это ежемесячная математическая погрешность”. При этом министр уточнил, что каких-либо ограничений по добыче для крупных проектов - Карачаганак, Кашаган или Тенгиз - вводиться не будет, а заявленные 20 тысяч “раскидают” по другим нефтедобывающим компаниям.

- То есть важно было для стран зафиксировать наше желание, скажем так, каким-то образом лимитировать добычу. И четко сказать, сколько она будет стоить. Мы об этом миру заявили. Наши партнеры нас поняли, - сказал Бозумбаев.

Судя по цифрам, аналогичное “сокращение” будет и в большинстве других стран - нечленов ОПЕК. Азербайджан сокращает добычу на 35 тысяч баррелей в сутки, Бахрейн - на 10, Бруней - на четыре, Экваториальная Гвинея - на 12, Малайзия - на 20, Оман - на 45, Судан - на четыре, Южный Судан - на восемь тысяч баррелей. На самые крупные сокращаемые объемы пошли Мексика (100 тысяч баррелей) и Россия (300 тысяч баррелей). При этом, по словам заместителя министра энергетики Альдо Флореса Кирога, падение добычи на 100 тысяч баррелей в сутки будет отражать “естественный процесс сокращения объемов производства”. Согласно прогнозам, средний уровень добычи нефти в Мексике по итогам 2016 года составит 2,159 миллиона баррелей в день, а в 2017 году среднегодовой объем составит 1,944 миллиона баррелей. Что касается России, то она намерена сокращать объемы добычи от октябрьского уровня - самого высокого с момента обретения суверенитета - 11,247 миллиона баррелей в день. Министр энергетики России Александр Новак уже сообщил, что Москва будет сокращать добычу постепенно, начиная с января, и достигнет обещанного снижения в 300 тысяч лишь к концу первого квартала.

Общий объем сокращений добычи среди стран, не выходящих в ОПЕК, - 588 тысяч баррелей в сутки. Совместно с членами картеля общее снижение добычи составит 1,8 миллиона баррелей в сутки. (Единственная страна, отказавшаяся идти на сделку, - Боливия. Ей предлагали действительно “символическое” сокращение - всего четыре тысячи баррелей в сутки.)

Самое большое сокращение ждет Саудовскую Аравию (на 486 тысяч баррелей до 10,058 миллиона баррелей в сутки). При этом недавно министр нефти КСА Халид аль-Фалих заявил о готовности сократить добычу ниже 10 миллионов баррелей в день. Клиенты национальной нефтяной компании Saudi Aramco уже получили уведомление, что с января поставки нефти будут сокращены в соответствии с соглашением ОПЕК, достигнутым 30 ноября. То есть сокращение в КСА пройдет разово с начала года.

Напомним, что достигнутые в Вене договоренности пока распространятся на ближайшие полгода. Но нефтедобывающие страны уже не исключают возможности пролонгации договора в дальнейшем.

Пока нефть реагирует на венские договоренности оптимистично, торгуясь в коридоре 56-57 долларов. По ожиданиям, эта стоимость барреля зафиксируется на ближайшие месяцы.