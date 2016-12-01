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Нам - двадцать пять! События

- От всей души приветствую всех участников фестиваля этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана “25 лет мира и согласия”, посвященного 25-летию независимости нашей родины. На форум прибыли представители этнокультурных объединений со всех регионов Казахстана. По всей стране работают 1332 таких центра, и все это живое свидетельство того, что Казахстан является родным домом для всех своих граждан, - сказал Нурсултан Назарбаев, добавив, что “казахстанцы единой семьей трудятся, вкладывают свою душу и саму судьбу в процветание родины, и в этом велика роль и заслуга АНК”.
Также президент отметил, что в сегодняшнем форуме участвуют дети его соратников, вместе с которыми впервые он создавал Ассамблею народа Казахстана более двух десятилетий назад. “Это пример преемственности поколений. Все, что мы делали 25 лет, мы посвящали вам, чтобы вы жили лучше, чем мы, а ваши дети жили лучше, чем вы. В этом и есть суть нашей деятельности”, - обратился к присутствующей молодежи Нурсултан Назарбаев.

 


К слову, о необходимости создания этой ассамблеи заговорили еще в далеком 1992 году. И через несколько лет указом президента РК от 1 марта 1995 года была создана Ассамблея народа Казахстана как консультативно-совещательный орган при президенте Казахстана. На нее была возложена межведомственная координация деятельности по развитию и укреплению межэтнических отношений. Как показало время, сегодня эта казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева признана одной из успешных моделей в мире.
Тем более что изучение международного опыта, в частности стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показывает, что в современном мире нет единых стандартов в сфере укрепления и развития идентичности и единства.
Может быть, потому казахстанская модель общественного согласия неожиданно оказалась востребована за рубежом. Она была презентована на 56 языках стран - участниц ОБСЕ и распространена в посольствах РК за рубежом. Позже по просьбе зарубежных партнеров были подписаны меморандумы о сотрудничестве ассамблеи с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Центром глобального диалога и сотрудничества, Ассамблеей народа Кыргызстана и Ассамблеей народов России, в Лондоне открылся Казахстанский центр мира и согласия, а в 2014 году состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между АНК и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии).
Что же касается Казахстана, то за все эти годы, по словам главы государства, ассамблея по-настоящему сблизила между собой людей разных этносов и религий, показала лучшее, что есть в каждой культуре, традиции. “Мы стали ближе друг к другу и стали единым народом, живущим в едином доме, в нашей стране. Мир и согласие - наше главное сокровище”, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

 


И пусть обряды различных этносов на первый взгляд кажутся не похожими друг на друга, но они имеют один и тот же смысл, совпадают даже время и поводы этнических праздников. “И мы все единым казахстанским народом отмечаем праздник, с удовольствием участвуя в праздниках всех этносов, зовем всех в дни торжеств, потому что мы сумели создать особый дух единства и стабильности, который нас объединяет. Это настоящая реальность, которой нет в других странах. Кроме того, в Казахстане выпускаются газеты и журналы на 15, а в театрах ставят спектакли на семи языках. И сегодня на этом фестивале я объявляю о своем решении присвоить трем национальным театрам - корейскому, немецкому и уйгурскому - статус академических театров страны. Убежден, что это откроет новый этап в развитии всего театрального искусства нашей страны”, - подчеркнул президент в своем выступлении на фестивале.
Добавим, что в ходе праздничного мероприятия были также подведены итоги общереспубликанских проектов Ассамблеи народа Казахстана “Мығ бала” и “Караван милосердия”, прошли театральные, вокально-хореографические постановки и композиции, были исполнены музыкально-инструментальные увертюры самодеятельных и профессиональных коллективов этнокультурных объединений со всех регионов страны. Так, народное наследие казахских кюев Курмангазы в безупречном исполнении русских домбристов сменили кавказские мотивы, потом оркестр аккомпанировал грузинским танцорам, ритмичный темп исполнения которых сменила барабанная дробь корейского самульнори.
В мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек.
Астана

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