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Открыть Родину в сердце своем События

Многолетняя дружба связывает эту школу с особыми гостями, прибывшими в субботу на праздник в парадных мундирах и при всех орденах. Воины-интернационалисты, участники событий в Афганистане и декабрьских событий 1986 года в Алматы - они были в гуще событий, знаковых для нашего государства. К счастью, дети нынешнего поколения еще могут узнать о фактах истории страны из уст людей, которым посчастливилось остаться в живых
На торжественном мероприятии в гимназии республиканское общество “Ардагер” (союз ветеранов и инвалидов в Афганистане и локальных конфликтов, РОСВИВАЛК) представили Жумаш Кунанбаев и его председатель Серикбай Баймулдинов. На юбилей пригласили также председателя ветеранов Афганистана Алмалинского района города Алматы летчика АН-26 “Черный тюльпан” Серика Кушербаева и главу ветеранов декабрьских событий 1986 года “Аһаһат” Серика Мухаметалина. Своим присутствием почтил собрание и гость из Узбекистана, кавалер трех орденов Красной Звезды майор в запасе Саидкарим Алимов.
Сегодня патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения стало не только общественной потребностью, но и насущной задачей государства. Те годы, когда об истории прошедших 70-80 лет говорилось мало, уже миновали. Однако информационное пространство продолжают заполнять всевозможные игры, мультфильмы и фильмы, искажающие события мировой истории. Для того, чтобы привить устойчивость к самостоятельному мышлению детям и подросткам (а значит, помнить об интересах своей страны), нужно воспитывать навыки общения в многослойной этнокультурной среде.
Именно для этого провели такую огромную подготовительную работу педагоги 120-й гимназии - знания по истории отечества и истории казахстанской армии не только расширяют кругозор учеников, но и воспитывают такие чувства, как любовь к своему отечеству, преданность своему народу и ответственность перед ним.
В наше время физическому развитию мальчиков уделяется не столько времени, как 30-40 лет назад. Возрождающаяся в последние годы в школах начальная военная подготовка, как и проведение военно-спортивных игр воспитывают не только привычку к спорту, но и формируют стремление к победе. К слову, это важно не только для мальчиков, но и для девочек. Как говорилось в одном фильме про фигуристов, они воспитаны, чтобы побеждать.
В программе соревнования среди юношей были построения учебных взводов в шеренги, сборка-разборка автомата, поднимание гири 16 килограмм и лазание по канату. Девушки оказывали первую медицинскую помощь и надевали противогаз на время.
После проведения игр Серикбай Баймулдинов наградил грамотами команды “За участие в военно-спортивном мероприятии “Мы - будущие защитники Родины”. Классные руководители Наталья Анатольевна Логвинова (10 “А”), Жанат Бекеновна Абайдуллаева (10 “Б класса) и учитель физической культуры Юрий Викторович Заярных также получили грамоты.
Председатель РОСВИВАЛК “Ардагер” отметил особые заслуги в патриотическом воспитании директора гимназии Кульжан Сексенбаевны Бутабаевой и заместителя директора по воспитательной работе Ирины Николаевны Джаксылыковой и вручил им юбилейные медали Бауржан Момышулының “Батыр Шапагаты”.

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Просмотрено: 21 раз Просмотров: 21 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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