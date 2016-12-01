Участники - это в первую очередь профессионалы. А именно члены Союза архитекторов Республики Казахстан и Международной академии архитектуры, проектной академии KAZGOR, управления архитектуры и градостроительства областей и городов Казахстана, архитектурно-проектные фирмы, строительные компании, бюро, творческие коллективы и независимые архитекторы Мероприятие проходило в стенах КазНИТУ имени К.И. Сатпаева. С приветственной речью к участникам конкурса обратился ректор КазНИТУ Искандер Бейсембетов: “Уважаемые участники Республиканского конкурса, мы рады приветствовать вас в стенах университета, где 55 лет назад по инициативе первого казахского архитектора Толеу Басенова началась подготовка первых архитекторов в Казахстане. И мы рады, что сегодня даты празднования 25-летия независимости Республики Казахстан и 80-летия Союза архитекторов Казахстана счастливым образом совпали. Союз дал очень большой импульс в развитии национальных кадров и архитектуры, который отразился на облике нашей столицы - Астаны. Желаем успехов и творческих озарений”.

Организаторы конкурса - Союз архитекторов Казахстана и Международная академия архитектуры. Примечательно то, что лучшие работы будут представлять Казахстан на XXVI конгрессе Международного союза архитекторов, что пройдет в Сеуле в будущем году. Судили конкурс представители казахстанского отделения Международной академии архитектуры.

- Главное условие для судей - отбирать работы только по принципу креативности. Только те работы, которые действительно могут послужить дальнейшему развитию архитектуры Казахстана. Отмечу, что из 182 работ по нашей линии были премированы только четыре.

На мероприятии присутствовали архитекторы из Узбекистана, Киргизии, России. Этот конкурс - великолепный мастер-класс для молодого поколения. Для тех, кому мы должны доверить будущее архитектуры Казахстана. Уверен, что молодое поколение поймет и оценит наши творческие дела и устремления, подхватит нашу эстафету и даст архитектуре РК новые стимулы к развитию, - рассказал “НП” Болат Куспангалиев, директор Института архитектуры и строительства имени Т. Басенова КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, председатель академического центра Международной академии архитектуры. Если уж речь пошла о молодых специалистах, то нам стало известно, что судьи конкурса отметили также 8 лучших дипломных работ выпускников архитектурных специальностей 2015 - 2016 годов.

При этом наиболее интересные работы выделил и Союз архитекторов Казахстана. По версии этой организации, особого внимания достойны около 70 проектов профессиональных архитекторов Казахстана.

Ну и, наконец, победители. Всего, напомним, четыре проекта. Первое место - проектная академия KAZGOR за проект “Конный парк”. Авторы награждены дипломом Международной академии архитектуры. Второе место - Владимир Лаптев - за проект “Национальный музей Республики Казахстан в городе Астане”. Автор получил медаль имени М.М. Мендикулова за вклад в развитие архитектуры Республики Казахстан. Третье место - Бек Ибраев, руководитель авторского коллектива, - за проекты “Квартальная мечеть в городе Астане” и “Концепция креативного городского пространства на озере Сайран в городе Алматы”. Он был отмечен дипломом Международной академии архитектуры и золотой медалью М.М. Мендикулова.