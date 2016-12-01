С появлением гаджетов у воришек появилась новая статья “доходов”. Сегодня более 20 процентов из всех краж приходится на сотовые телефоны. И если раньше отследить мобильник было проблематично, то сегодня это не составляет труда. Во многих странах кража сотовых телефонов стала бессмысленным промыслом, поскольку после похищения сотовый аппарат блокируется по IMEI-коду, который ему присваивается на заводе, и он уже не пригоден к использованию. Одним словом, “кирпич”. В тех же Соединенных Штатах Америки кража телефонов - единичные случаи. В Казахстане не все так просто, так как далеко не всегда можно заблокировать телефон. Причина - огромное количество контрафактных сотовых аппаратов. Если у кого-то украли мобильник и полицейские блокируют его по IMEI, то автоматически отключаются телефоны у 50-100 человек с таким же кодом. Поэтому, чтобы подобная мера работала эффективно, необходимо запретить ввоз контрафактной продукции. С этим МВД борется начиная с 2009 года. В первую очередь нужно упорядочить все сотовые телефоны. Для этого к каждому IMEI-номеру теперь добавляется четырехзначный код, и все телефоны службы связи уточняют и персонализируют. До конца текущего года МВД совместно с Министерством информации и коммуникаций планирует завершить эту работу. Однако это касается лишь тех аппаратов, которые были приобретены легально. Опять же с “серыми” в случае кражи будут проблемы. Кроме того, по аналогии с зарубежными странами введено требование для сотовых операторов, чтобы они не обслуживали ворованные телефоны.

В текущем году в целях противодействия кражам сотовых телефонов департаментом криминальной полиции МВД заключен меморандум с операторами сотовой связи о блокировании украденных мобильных абонентских устройств. Чтобы мобильник был заблокирован, потерпевшему надо написать заявление в полицию. Вместе с сопроводительным письмом от следователя это заявление будет для операторов подтверждением факта хищения телефона и установления на него права собственности. Блокировка производится в том случае, если аппарат не был найден в течение трех календарных дней после того, как абонент оставил заявление в органах полиции. По умолчанию устанавливается на один год, если абонент в заявлении не указал другого срока. В компании сотовой связи уже направлено более семи тысяч постановлений о блокировании мобильных телефонов, из них свыше пяти тысяч заблокировано. Временное приостановление оказания услуг сотовой связи по IMEI-коду - одна из действенных мер, которая подтверждается опытом многих зарубежных стран, таких как Турция, Австралия, Франция, Германия, Украина и другие.

По прогнозам сотрудников правоохранительных органов, на начальном этапе такие меры позволят снизить количество краж сотовых телефонов на 25 процентов, а в последующем этот вид преступления будет сведен к минимуму.

Примечательно, что полицейские Алматы нашли след украденных сотовых телефонов в Бишкеке. Стражи порядка истребовали у продавцов в официальных точках по продаже мобильных телефонов данные по IMEI-кодам устройств и провели сверку по сведениям в период с 2012 по 2016 год. Таким образом, удалось идентифицировать 104 сотовых телефона, ранее похищенных на территории Алматы. Сейчас рассматривается вопрос о международном поручении Генеральной прокуратуры Казахстана о возможности изъятия выявленных аппаратов для последующего приобщения к имеющимся в производстве уголовным делам. Астана