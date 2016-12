Недавно Международная ассоциация по оценке образовательных достижений IEA (International Association for the Evaluation Educational Achievement) обнародовала результаты исследования Trends in Mathematics and Science Study 2015 (TIMSS). Данное исследование позволяет сравнить уровень и качество математического и естественно-научного образования учащихся четвертых классов начальной школы и учащихся восьмых классов в различных странах мира, а также выявить различия в национальных системах образования. Оно проходит циклично - один раз в четыре года, и к настоящему времени проведено шесть раз: с 1995 года. В исследованиях IEA традиционно участвует более 60 стран мира. В Казахстане TIMSS проходило в третий раз, и участие приняли 9579 учащихся из 179 общеобразовательных школ. По словам президента АО “Информационно-аналитический центр” Министерства образования и науки Серика Ирсалиева, восьмиклассники по сравнению с показателями 2011 года улучшили результаты по математике на 41 балл, а по естественным наукам - на 43, что позволило Казахстану занять седьмое и девятое места соответственно среди 39 стран мира. Результаты учеников четвертых классов также впечатляют. Прирост среднего балла по естественным наукам составил 55 баллов, по математике - 43 балла. Это восьмая и двенадцатая позиции среди 49 стран-участниц исследования. В целом наша республика вошла в число стран-лидеров по качеству естественно-математического образования. Казахстанские школьники показали результаты, сопоставимые с Россией, и опередили своих сверстников из США, Англии, Германии, Канады, Австралии, Израиля, Швеции, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, Литвы, Малайзии, Турции и других стран.

По словам чиновников, международное исследование TIMSS дает аналитический материал для того, чтобы понять, где “болевые точки нашего образования”.

