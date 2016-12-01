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Трудовой путь начал в 1990 году бухгалтером отдела на заводе племенного животноводства “Куйик”. В разные годы работал ведущим специалистом управления экономики ЮКО, начальником отдела управления финансов области, акимом Казыгуртского района Южно-Казахстанской области.
Руководитель республиканского центра геологической информации “Казгеоинформ” Руслан Баймишев назначен на должность директора департамента недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
Ербол Тасжурек назначен на должность заместителя председателя комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Родился 25 июня 1979 года. Ранее занимал должность заместителя директора департамента региональной политики, анализа и оценки регионов Министерства национальной экономики РК.