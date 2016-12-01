Три года назад она переехала из Петропавловска на Урал и сейчас учится в Уральском государственном горном университете на международного менеджера

На конкурсе за главный титул 18-летняя девушка, проживающая на данный момент в Екатеринбурге, боролось с тридцатью красавицами из разных уголков страны. Но все-таки жюри, среди членов которого были рэппер Джиган, продюсер Александр Толмацкий, актер Денис Косяков, адвокат Александр Добровинский, назвало лучшей именно Ладу. В качестве призов девушке вручили сертификат на 200 000 рублей на косметику, шикарное дизайнерское платье, цветы, а также сертификат на свадебный торт.