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Три года назад она переехала из Петропавловска на Урал и сейчас учится в Уральском государственном горном университете на международного менеджера

На конкурсе за главный титул 18-летняя девушка, проживающая на данный момент в Екатеринбурге, боролось с тридцатью красавицами из разных уголков страны. Но все-таки жюри, среди членов которого были рэппер Джиган, продюсер Александр Толмацкий, актер Денис Косяков, адвокат Александр Добровинский, назвало лучшей именно Ладу. В качестве призов девушке вручили сертификат на 200 000 рублей на косметику, шикарное дизайнерское платье, цветы, а также сертификат на свадебный торт.

 

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Просмотрено: 50 раз Просмотров: 50 опубликовал: Verstka 16 декабря 2016 Напечатать Комментарии (0)
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