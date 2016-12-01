Напомним, что останки национального героя Казахстана были переданы российской стороной в начале октября. Позже было принято решение отправить череп батыра в Венгрию для восстановления облика. Специалисты рассчитывали закончить работу над обликом в декабре, приурочив свою победу над временем к празднику Дня независимости Казахстана

Процесс восстановления облика по черепу - удивительный, потрясающий и очень сложный, с огромным количеством неизвестных. Однако за многие годы изучения антропологических типов и принципов строения человеческого тела учеными были определены некоторые закономерности. В целом методику восстановления облика по черепу ввел в практику Михаил Герасимов, ведущий антрополог мира, живший и работавший в СССР. Скончался автор уникальной методики в 1970 году.

Конечно, с развитием компьютерных технологий восстанавливать образ стало несколько проще, однако программа, считают некоторые специалисты, не может дать того же результата, что и традиционная технология лепки. К тому же, используя физические материалы, к примеру, глину или пластилин, антрополог, как и скульптор, послойно создавая облик, вкладывает душу. То есть часто этот метод также основывается на опыте и интуиции специалиста. Впрочем, Герасимов всегда выступал за максимальную отстраненность антрополога-реставратора от возможных эмоций, которые могли бы повлиять на результат и исказить конечный результат.

Есть даже такая история. По мнению специалистов, самой зрелой и знаменитой работой Михаила Михайловича считается реконструкция лица Ивана Грозного. Представил он ее обществу в 1964 году. Так вот, при подготовке к исполнению задания Герасимов намеренно не изучал данные о возможной внешности Ивана Грозного, чтобы не испытывать их давление в процессе работы. Предположительный облик Нурмагамбета Кокембаева

Фактически любой череп любого времени является тем самым кирпичиком в базе данных, что может либо опровергнуть, либо подтвердить существующие теорию и методику восстановления облика. Как бы там ни было, по мнению господина Биро, у Кейки батыра типичный среднеазиатский тип - “лицо как у большинства казахов”. Напомним, что непосредственно реконструкцией лица Кейки батыра, или Нурмагамбета Кокембаева, занималась Агнеш Куштар. Известно, что примерно четыре года назад она восстанавливала образ и облик Абулхаир хана. Как работают сегодня

В целом со времен Герасимова методы реконструкции лица по черепу практически не изменились. Первый этап - подготовительные работы. Как правило, ликвидируются все физические повреждения костей. Антропологи ранее рассказывали о серьезных травмах - Кокембаева как минимум шесть раз ударили тяжелым острым предметом в затылочную часть, тем самым разрушив череп.

Далее снимается слепок. Особенно важно сделать это, если череп представляет особую историческую ценность. Позже внимательно исследуют зубы покойного - так устанавливают примерный его возраст и состояние здоровья на момент естественной или насильственной смерти. Также возраст определяют по зарастанию швов на черепе. И вот теперь, после определения возраста и пола, начинается самое интересное - работа с базами так называемых “толстот”. Проще говоря, со значениями толщины мускульного и кожного покрова.

Основываясь на этих данных, специалист выставляет определенные рамки, которые формируют общий образ. После этого реставратор начинает создавать жевательные и височные мышцы - это дает акцент на форме и пропорциях. То есть на этом этапе мы уже получаем общее представление о лице человека. Отправная точка для формирования мышцы - рельеф черепа в местах крепления мускулатуры. Далее реставратор наносит специальную сетку, которая будет показывать толщину покрытия в процессе нанесения на череп. Покрытие наносится в строгом соответствии с утвержденной шкалой тех самых “толстот”. Так - слой за слоем - появляется возможный облик человека, от которого порой не осталось не только упоминаний в исторических источниках, но и даже могилы.

Теперь самое сложное - определить размер и форму носа, ушей, губ и рта. Как говорят специалисты, это самое уязвимое место в авторской методике Герасимова. Однако Галина Лебединская, ученица Михаила Михайловича, продолжила работы и изыскания в этом направлении и создала свою теорию восстановления этих проблемных моментов. Существует целая теория зависимости формы носа от строения грушевидного отверстия черепа, а также расположенных около них костей. Известно, что Галина Лебединская основывается на серии рентгенологических исследований. Причем учитывается не только возраст и пол, но и эпоха, в которой жил человек.

Примерно то же самое относится ко рту и губам. Рот - большая мышца. И, конечно же, она также имеет свое крепление к черепу. Здесь в том числе учитывают особенности строения зубов и челюсти. В этом деле не бывает мелочей - важна и высота эмали резцов. От этой величины, оказывается, зависит окрашенная часть губ. Безусловно, глаза почти что основа облика человека. Да, реставраторы могут определить форму, разрез глаз и размер яблока. Но вот до сих пор не существует технологий определения цвета радужной оболочки. Сложно и с формой ушей. Есть теория определения размера и оттопыренности ушей, но она не всегда выдерживает критику. Поэтому зачастую берутся какие-либо усредненные данные, основанные на предположительной национальной принадлежности или генетическом типе человека.

Как бы там ни было, уже есть предварительный вариант реставрации облика. Мы говорим несколько осторожно, потому что бюст Кейки батыра еще не представлен официально. Это, по словам руководителя группы антропологов-реставраторов Андраша Жолта Биро, произойдет в ближайшее время. В целом же господин Биро отмечает, что вновь созданный образ подходит под описание Нурмагамбета Кокембаева: “По черепу Кейки батыра и анализам видно, что это был очень сильный мужчина, у него были очень хорошие здоровые зубы, возраст примерно между 40 и 50 годами”.

К слову, в Казахстане в будущем году планируется провести торжественные мероприятия, посвященные возвращению останков героя на родину. К тому же в ближайшее время планируется создать отдельный мемориальный комплекс, посвященный Кейки батыру. В данный момент мавзолей находится неподалеку от города Аркалыка, что в Костанайской области.