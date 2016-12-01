Казалось бы, после такого международный медицинский скандал неизбежен. Но эта шокирующая новость прошла по отечественным лентам как-то вскользь. Оно и понятно: никто в результате этого нарушения, слава богу, не погиб. Да и проблема прямо коснулась “всего-то” с десяток казахстанских семей

Они сами выбрали клинику, обещавшую новый метод лечения и облегчения страданий, сами оплатили, сами поехали. То есть ответственность за решение действительно лежит на самих инициаторах. Но на ком лежит ответственность за последствия? За ненадлежащим образом оказанную услугу медицинского характера? За здоровье маленьких казахстанцев?

Этим вопросом СМИ не задались. Сообщили и, как говорится, “поймали тишину” на неопределенное время.

И вот на этой неделе теме вновь уделили внимание: семьям, чьи дети должны были получить лечение, китайские врачи вернули деньги. По некоторым данным, китайская клиника - Пекинская Лиминская больница паралича - все же вернула родителям казахстанских детей-инвалидов 100 тысяч долларов. Стоимость одной обещанной операции как раз едва недотягивала до десяти тысяч - с учетом попутных затрат на медикаменты и пансион. И ни слова не говорится о том, что родителей из Казахстана в Китае попросту обманули. Но, заметьте, не подделку какую-то подсунули вместо качественной вещи. А вроде как услугу-то оказали, пусть и совсем не ту, что обещали! Будто это может служить оправданием. Медицинская манипуляция должна была облегчить спазмы, но улучшений так и не произошло. Речь о живых людях, их надежде на избавление от страданий. А китайскую клинику (не без вмешательства казахстанского МИДа, прокуратуры Китая и нескольких месяцев переписки!) удалось уговорить всего лишь вернуть деньги - словно за непоставленный товар.

Ничего особо опасного для здоровья во введении ботокса в мышечную ткань нет. Его применяют для снятия мышечного спазма у взрослых и детей, в том числе при ДЦП. Но ничего передового, инновационного и эксклюзивного в этом способе нет! А в рекламе, которую размещала клиника, речь шла именно о передовой методике. Чистой воды обман.

Комментируя ситуацию, директор благотворительного фонда “ДОМ” Аружан Саин тогда с сожалением заметила, что в медицинском бизнесе иногда приходится сталкиваться с мошенничеством. Это приходится учитывать и проверять. Но родители больных детей, которые собрали немалые средства на лечение, часто просто верят в возможность получения помощи, тем более за границей. Действительно, в подобных ситуациях кажется, что сложный этап сбора денег уже преодолен, пора настраиваться на лечение. Подозревать тех, в чью помощь так хочется верить, как-то не с руки.

Впрочем, и теперь, когда эта во многом некрасивая и одновременно болезненная история вроде бы разрешилась, наши родители не выражают намерения подавать в суд на китайскую клинику. Видимо, удовлетворились хотя бы тем, что состояние детей не претерпело от фальшивой терапии существенного ухудшения. Живы - и на том спасибо. Деньги, которые удалось вернуть, родители планируют заплатить за очередной курс реабилитации для своих малышей.