Напомним, что “Ат-Такфир уаль-Хиджра” была признана судом Астаны экстремистской организацией 18 августа 2014 года. Тем самым ее деятельность на территории Казахстана была запрещена соответствующим законом. Также деятельность этой организации запрещена в России, Кыргызстане, США, Турции, в Евросоюзе, Египте, Ливии, Марокко, Таджикистане и Узбекистане.

Эта информация говорит как минимум о двух моментах. Первый - обращает на себя внимание впечатляющий масштаб агентурной сети “Ат-Такфир уаль-Хиджра”. Второй - взаимодействие любого характера с членами этой организации может быть расценено как пособничество уже транснациональному терроризму.

Как нам стало известно, члены этой организации проповедуют принцип обвинения в “неверии”. Или “такфира”. На похожей идеологии существуют “Аль-Каида” и “ДАИШ”. Как сообщают специалисты КНБ РК, “Последователи “Ат-Такфир уаль-Хиджра” одобряют действия террористов в Сирии и Ираке, а также в целом отрицают светскую форму правления и конституционные законы страны”. К тому же так называемые такфиристы могут обвинять в неверии не только последователей других религий, но и самих мусульман. И в отношении неверных эти радикально настроенные исламисты свободны применить любые действия. В том числе и убийство. И, что интересно, последователи этого течения вполне могут избрать жертвой последователя любого даже в какой-то степени схожего радикального течения ислама. Открытые источники поясняют - основной жертвой такфиристов в некоторых случаях могут стать и салафиты. В частности, об этом говорит Скотт Атран, антрополог, специализирующийся на теме терроризма: “Самыми эффективными противниками насильственного джихада такфиристов являются строгие салафитские школы Индонезии, Египта, Саудовской Аравии и Йемена”. То есть противостояние может быть завязано только на нежелании следовать всем идеям такфиризма без исключения.

Есть еще один очень интересный факт. Оказывается, такфиристы три раза пытались убить Усаму бен Ладена. По крайней мере, об этом рассказывал в своем труде, посвященном Усаме бен Ладену, бывший агент ЦРУ Майкл Шейер. Отчасти это связано с тем, что, по некоторым данным, Бен Ладен не полностью воспринял учение, взгляды и идеологию такфиризма. Даже будучи лидером “Аль-Каиды”. Что вполне правдоподобно. Ведь представители этого движения относятся к той группе, которая, как считают эксперты, не видит полутонов - для них существуют только черное или белое, истинно и правильно верующие или вовсе неверующие, которые подлежат “выводу из религии”.

Напомним, что радикальная группировка “Ат-Такфир уаль-Хиджра” была основана в Египте Мустафой Шукри, последователем идеолога радикального ислама Сайида Кутба. В начале 1970-х такфириты действовали в 17 провинциях Египта, главным образом в условиях подполья, ведя борьбу с властями страны и не отказавшись от своей основной цели - создания исключительно правильного, с их точки зрения, исламского общества.