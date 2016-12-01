Теперь же принято решение арестовать Аханова на два месяца. Напомним, что следствие считает его одним из патронов преступной группировки, что воровала и сбывала нефть за пределы республики. Но вот что интересно - вдруг из эфира пропали подробности об участии в краже нефти радикально настроенных исламистов. Не пытаются ли переквалифицировать всю эту историю в обычную облаву на экономических преступников?

Известно, что с первых дней КНБ официально заявлял - в деле замешаны салафиты. Теперь же тишина. Но обо всем по порядку.

Как сообщают открытые источники, последние пять лет Аханов занимал пост замначальника ДВД Актюбинской области. И это действительно большой срок. Ведь, учитывая специфику работы, то есть возможное обрастание нежелательными связями, руководство силовых ведомств старается проводить политику ротации кадров. Причем считается - чем дальше территориально занесет начальника или заместителя, тем лучше. И в этом случае пять лет на одном месте работы действительно долгий срок. То есть, если вина Аханова будет доказана, это еще раз подтвердит пользу жесткой политики ротации кадров. А также должно натолкнуть на пересмотр всех схожих с его позиций - фактически это должно вынудить как можно скорее перетасовать всю существующую колоду. Конечно же, мы имеем в виду не только правоохранительные органы, но и таможенные службы. Да и вообще стоит пересмотреть ранее принятый срок обязательной ротации в пять лет. Ведь за это время можно успеть многое.

Опять-таки, если вина Аханова будет доказана, не исключено, что сам Аханов не мог быть единственным покровителем столь масштабной группы, которая подозревается в краже нефти. Как это бывает, и по сути это классический сценарий, Аханов может быть лишь промежуточным звеном, теперь уже медийным персонажем, на котором можно безболезненно обрубить цепь. Известно, что группировка действовала не один год. И силовики не первый раз имеют с ними дело. Однако широкий резонанс факт кражи нефти приобрел лишь в конце 2016 года. Как говорят независимые источники, нефть, что движется по трубам, имеет массу ответвлений еще с 90-х годов прошлого столетия. Доходит даже до абсурда - ставят специальные счетчики, которые учитывают количество ушедшей в сторону нефти.

Естественно, за счет этого сырья существуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы. И столь масштабная логистика всего проекта незаконного оборота актюбинской нефти не может обойтись без крупной сети покровителей. Ведь были затронуты многие направления - грузоперевозки, создание чистых сопроводительных документов на стратегпродукт и главное - беспрепятственное пересечение государственной границы.

Ну и, конечно же, настораживает еще один факт - Рахат Аханов срочно был отправлен в кадровый резерв в конце июня 2016 года. Напомним, что в июне в Актобе был совершен теракт, в результате которого погибли семь человек. Впрочем, нас официально успокаивают - мол, перевод в резерв не связан с трагическими событиями, просто пришло время.

Что сейчас? Рахат Аханов своей вины не признает. Адвокат считает, что очень неправильно обвинять человека, основываясь только на показаниях одного подозреваемого. Однако это говорит о том, что в рядах тех 16 арестованных по делу “актюбинской нефти” намечается некий раскол. И в ближайшем будущем мы узнаем больше подробностей и имен.

Но вот что еще интересно. Рассказывая о спецоперации, официальные органы проявили несвойственную им открытость. Общественности то и дело подкидывают все новые подробности. И это действительно неплохо - граждане должны знать тех, кого следствие считает ворами национального достояния. Однако один момент все же упущен - есть масса информации о возможных бандитах, о должностных лицах, о коммерсантах (в том числе российских и белорусских), но ничего не сказано относительно прогресса работы с религиозными экстремистами. Хотя представители КНБ в самом начале истории сообщали - некие деятели, так называемые “салафиты”, также были задержаны спецназом в ходе спецоперации. Причем по подозрению не просто в участии, а в покровительстве преступной группе.

Теперь же получается, что вся эта операция переводится в раздел вполне обычной борьбы с местными бандитами. Но все мы понимаем, какую опасность таит в себе участие религиозных экстремистов в захвате и продаже государственной нефти. И обогащение, приобретение оружия на деньги с краденой нефти - это всего лишь полдела. Проблема гораздо объемнее - нефтеносный регион с нестабильным климатом может быть главной целью приверженцев радикального ислама. История знает недавние примеры. Хотя бы по деятельности ДАИШ в Ираке. Когда силы, стремящиеся подорвать государственный строй, дестабилизировать обстановку, осуществить переворот, в первую очередь откалывают нефтеносные области.

“НП” продолжит следить за ситуацией.