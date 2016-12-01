ДВОР, СВОБОДНЫЙ ОТ ПАРКОВКИ
Подробнее >>>
КТО ТАКОЙ ДЖЕЙКОБС
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Темные тропы черного золота События

Теперь же принято решение арестовать Аханова на два месяца. Напомним, что следствие считает его одним из патронов преступной группировки, что воровала и сбывала нефть за пределы республики. Но вот что интересно - вдруг из эфира пропали подробности об участии в краже нефти радикально настроенных исламистов. Не пытаются ли переквалифицировать всю эту историю в обычную облаву на экономических преступников?
Известно, что с первых дней КНБ официально заявлял - в деле замешаны салафиты. Теперь же тишина. Но обо всем по порядку.
Как сообщают открытые источники, последние пять лет Аханов занимал пост замначальника ДВД Актюбинской области. И это действительно большой срок. Ведь, учитывая специфику работы, то есть возможное обрастание нежелательными связями, руководство силовых ведомств старается проводить политику ротации кадров. Причем считается - чем дальше территориально занесет начальника или заместителя, тем лучше. И в этом случае пять лет на одном месте работы действительно долгий срок. То есть, если вина Аханова будет доказана, это еще раз подтвердит пользу жесткой политики ротации кадров. А также должно натолкнуть на пересмотр всех схожих с его позиций - фактически это должно вынудить как можно скорее перетасовать всю существующую колоду. Конечно же, мы имеем в виду не только правоохранительные органы, но и таможенные службы. Да и вообще стоит пересмотреть ранее принятый срок обязательной ротации в пять лет. Ведь за это время можно успеть многое.
Опять-таки, если вина Аханова будет доказана, не исключено, что сам Аханов не мог быть единственным покровителем столь масштабной группы, которая подозревается в краже нефти. Как это бывает, и по сути это классический сценарий, Аханов может быть лишь промежуточным звеном, теперь уже медийным персонажем, на котором можно безболезненно обрубить цепь. Известно, что группировка действовала не один год. И силовики не первый раз имеют с ними дело. Однако широкий резонанс факт кражи нефти приобрел лишь в конце 2016 года. Как говорят независимые источники, нефть, что движется по трубам, имеет массу ответвлений еще с 90-х годов прошлого столетия. Доходит даже до абсурда - ставят специальные счетчики, которые учитывают количество ушедшей в сторону нефти.
Естественно, за счет этого сырья существуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы. И столь масштабная логистика всего проекта незаконного оборота актюбинской нефти не может обойтись без крупной сети покровителей. Ведь были затронуты многие направления - грузоперевозки, создание чистых сопроводительных документов на стратегпродукт и главное - беспрепятственное пересечение государственной границы.
Ну и, конечно же, настораживает еще один факт - Рахат Аханов срочно был отправлен в кадровый резерв в конце июня 2016 года. Напомним, что в июне в Актобе был совершен теракт, в результате которого погибли семь человек. Впрочем, нас официально успокаивают - мол, перевод в резерв не связан с трагическими событиями, просто пришло время.
Что сейчас? Рахат Аханов своей вины не признает. Адвокат считает, что очень неправильно обвинять человека, основываясь только на показаниях одного подозреваемого. Однако это говорит о том, что в рядах тех 16 арестованных по делу “актюбинской нефти” намечается некий раскол. И в ближайшем будущем мы узнаем больше подробностей и имен.
Но вот что еще интересно. Рассказывая о спецоперации, официальные органы проявили несвойственную им открытость. Общественности то и дело подкидывают все новые подробности. И это действительно неплохо - граждане должны знать тех, кого следствие считает ворами национального достояния. Однако один момент все же упущен - есть масса информации о возможных бандитах, о должностных лицах, о коммерсантах (в том числе российских и белорусских), но ничего не сказано относительно прогресса работы с религиозными экстремистами. Хотя представители КНБ в самом начале истории сообщали - некие деятели, так называемые “салафиты”, также были задержаны спецназом в ходе спецоперации. Причем по подозрению не просто в участии, а в покровительстве преступной группе.
Теперь же получается, что вся эта операция переводится в раздел вполне обычной борьбы с местными бандитами. Но все мы понимаем, какую опасность таит в себе участие религиозных экстремистов в захвате и продаже государственной нефти. И обогащение, приобретение оружия на деньги с краденой нефти - это всего лишь полдела. Проблема гораздо объемнее - нефтеносный регион с нестабильным климатом может быть главной целью приверженцев радикального ислама. История знает недавние примеры. Хотя бы по деятельности ДАИШ в Ираке. Когда силы, стремящиеся подорвать государственный строй, дестабилизировать обстановку, осуществить переворот, в первую очередь откалывают нефтеносные области.
“НП” продолжит следить за ситуацией.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 55 раз Просмотров: 55 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Декабрь 2016 (124)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Голосование
Оцените новый дизайн

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390