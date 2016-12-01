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Взгляд Сергея Козлова События
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Не надо бояться, надо просто поверить

Опросы граждан - это, конечно, вещь в некотором смысле тенденциозная. Всех граждан опросить нет никакой возможности, а ответы на вопросы части граждан, причем самой небольшой, - это получается не очень объективно. То есть обо всей стране по этой части судить нельзя. Но все же.
Можно ли принять к сведению, к примеру, то, что 43 гражданина и гражданки из каждых 100 не верят, что когда-нибудь получат свои пенсионные отчисления? Вот вы верите в этих 43 гражданина и гражданки? А в то, что получите когда-нибудь свою пенсию в полном объеме? Если учесть результаты почти всех прежних опросов на эту тему, то эти 43 сомневающихся - цифра вполне правдивая. Раньше их было только чуть-чуть меньше. А за последние годы становится все больше.
Правда, в том же опросе 41 процент респондентов все-таки поверил в реальность будущей пенсии. А вот 16 процентов назвали ее “еще одним дополнительным налогом” и сказали, что “большую часть этих денег в итоге расхитят...”
Еще немного цифр. 49 процентов респондентов считают, что существующий пенсионный возраст нужно уменьшить, так как состояние здоровья большинства граждан к этому возрасту не позволяет уже работать. В этом вопросе оказались солидарны и мужчины, и женщины.
Еще 34 процента как бы оппонируют им - по их мнению, “до этого возраста можно работать, но найти работу пожилому почти невозможно”. И только 17 процентов оптимистично отметили, что до пенсионного возраста большинство граждан способно эффективно работать.
В будущем году нашей пенсионной реформе исполнится двадцать лет. Юбилей, так сказать. И этот опрос, так же, как и прежние, показал, что среди разных социальных категорий населения существуют разное понимание и неоднозначное отношение к перспективе ухода на пенсию. Если раньше большинство стремилось быстрее выйти на пенсию в силу физической изношенности, то сейчас растут ряды тех, кто не хочет отживать свой век с оглядкой на пенсию. Так как у большинства из них она мизерна и прожить на нее практически невозможно.
Даже депутаты нашего парламента как-то признали, что их будущие пенсии не обеспечат так называемый достойный уровень жизни. Может, поэтому государственные служащие, судьи, профессора и академики отнюдь не в восторге от надвигающегося пенсионного возраста, и поэтому они даже и сегодня выступают в качестве инициаторов в правительстве и парламенте об увеличении возрастного ценза выхода на пенсию?
Одновременно с этим есть категория людей, для кого вопрос пенсии вообще не актуален. Это люди так называемых свободных профессий, которые работают столько, сколько могут себе позволить и сколько позволит им работодатель. Даже при достижении пенсионного возраста жить на государственную пенсию они точно не рассчитывают, так как формируют собственные индивидуальные пенсионные планы.
Но тем не менее. Вопрос этот еще и, если хотите, мировоззренческий. Уже не раз говорилось и писалось о том, что “самая прогрессивная на территории СНГ пенсионная система” (это слова бывшего нашего финансового гуру Григория Марченко) провалилась. То есть она оказалась не то чтобы лучшей, она оказалась ошибкой.
И тогда, двадцать лет тому назад, самому Григорию Александровичу и другим инициаторам и горячим сторонникам этого “чилийского эксперимента” доказывали: вы совершаете ошибку. Нет, не мы, журналисты, доказывали, а эксперты в области и финансов, и пенсионного обеспечения. Но к ним, естественно, никто не прислушался. Ведь эйфория либеральных реформ по всей территории бывшего СССР потому и была эйфорией - она же полностью отрицала предыдущий опыт. Должна была отрицать. Иначе какие же это реформы?
Чуть позже, когда произошел крах собственно чилийской пенсионной модели, которую скопировали Г. Марченко и его сподвижники, стало еще яснее, что это ошибка, но и тогда никто особенно не переживал. И вот совсем недавно произошел уже крах нашей, самой прогрессивной...
Но вернемся к опросу. Повторяем, верить в опросы надо осторожно. И, несмотря на 43 процента “отрицания”, мы все же надеемся на то, что эта цифра хотя бы через год изменится в более позитивную сторону, и после объявленных недавно новых пенсионных преобразований число поверивших в самую прогрессивную все же увеличится.

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Просмотрено: 55 раз Просмотров: 55 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:30 Напечатать Комментарии (0)
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