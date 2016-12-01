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Лаура будет журналистом! События

Лаура с шестого класса знала, кем она хочет быть. Девушка с детства писала стихи, эссе, занималась вокалом, выступала на сцене, то есть журналистика была для нее конкретной целью. В дальнейшем она хочет попробовать себя на отечественных и российских телеканалах.
Когда будущий тележурналист заканчивала школу, ее мама услышала о программе ГОНС и привела дочь в АО “Финансовый центр” Министерства образования и науки РК, чтобы узнать больше об образовательном накопительном депозите. А позже они открыли депозит на имя Лауры в одном из банков-участников и регулярно пополняли его свободными суммами денег.
Сейчас на нем достаточно средств для оплаты четырех лет обучения в Евразийском национальном университете имени Л. Гумилева по 650 тысяч тенге в год. Девушка учится на третьем курсе факультета журналистики и политологии, а непосредственно в данный момент проходит обучение в Москве по программе академической мобильности.
- Образовательный депозит - это очень удобно и выгодно, - говорит Лаура Тунгушбаева. - Ежемесячно “капают” проценты от банка в размере 14 процентов годовых. Премия государства ежегодно начисляется на всю сумму депозита в размере пять процентов. Эта программа подходит таким среднестатистическим семьям, как наша, где дети еще учатся в школе, тем, у кого нет возможности платить за учебу самостоятельно. Моему братишке 11 лет, и ему родители уже тоже открыли депозит.
Таких семей в стране миллионы, и далеко не каждая может позволить себе выучить детей. Как правило, наши мамы и папы полагаются на авось и в нужный момент либо занимают у родственников, либо берут кредит под большие проценты. В то время как в цивилизованном мире давно принято откладывать на образование себе и своим детям заранее.
В Германии, Франции, США, странах Балтии граждане открывают специальные счета в банках и педантично делают посильные вклады. Такая же возможность теперь есть и у казахстанцев. За три года действия программы ГОНС открыто почти 16 тысяч образовательных депозитов на сумму 7,8 миллиарда тенге. А это значит, что почти 16 тысяч детей гарантированно получат высшее образование в тех вузах и по той специальности, по которой они пожелают.
Только задумайтесь: ваш ребенок без вопросов станет дипломированным специалистом! А ведь сегодня это не так просто, как, скажем, всего несколько лет назад. С каждым годом плата за обучение растет даже в государственных вузах, не говоря уже о коммерческих. Да и на грант рассчитывать приходится далеко не всем.
Для тех, кто привык доверять языку цифр, приведу такие факты: образовательный накопительный депозит - это единственный банковский продукт на сегодняшний день с таким высоким уровнем капитализации - до 21 процента годовых. Он обеспечивается вознаграждением банка в 14 процентов и премией государства: семь процентов на вклады детей-сирот, инвалидов, воспитанников малообеспеченных и многодетных семей и пять процентов всем остальным категориям граждан. Причем государственная премия начисляется до 20 лет!
То есть, даже если вам не понадобятся ваши сбережения на оплату учебы, вы можете продолжить копить и дальше, обеспечивая сохранность ваших средств и их высокую доходность. Или использовать их на оплату магистратуры, в том числе в зарубежных вузах. Если же ребенок поступит на грант, вы можете забрать накопленную сумму со всеми бонусами и купить ему, к примеру, собственное жилье.
- Подсчитано, что система образовательных накоплений дает возможность не просто гарантированно получить высшее образование, но и сэкономить на вузе от 30 до 70 процентов, - говорит президент АО “Финансовый центр” Аскар Ибраимов. - Мы нацелены на то, что 20-30 процентов обучающихся в дальнейшем будут получать высшее образование в рамках программы ГОНС. Это обеспечит доступность технического профессионального, высшего и послевузовского образования гражданам Казахстана посредством развития системы государственно-частного партнерства в области образования.
В феврале 2015 года была произведена первая выплата премии государства в размере 4,7 миллиона тенге, а в 2016-м - уже в размере 325,6 миллиона тенге. Лаура Тунгушбаева - одна из тех счастливчиков, кто уже получает эти бонусы от государства на свой вклад. Ее мечта постепенно сбывается, она без пяти минут дипломированный журналист-международник.
Блестящая карьера, интереснейшие встречи, экзотические поездки - все это ждет ее впереди. И все это стало возможным потому, что, во-первых, девушка развивала свои таланты, а во-вторых, благодаря прозорливым родителям. Они позаботились о деньгах на образование дочери заранее. Они сделали первый шаг к достижению цели, не побоялись начать копить и сегодня пожинают плоды такого мудрого решения.
Не откладывайте в долгий ящик свое решение и вы. Приходите в АО “Нурбанк”, АО “Народный банк Казахстана” или АО “Цеснабанк”, интересуйтесь условиями открытия образовательного накопительного депозита. А они просты: минимальная сумма вклада варьируется от 6363 до 15 000 тенге, достаточно предъявить удостоверение и назвать имя того, на кого открывается депозит.
Также это предложение может заинтересовать и потенциальных благотворителей, среди которых образовательные депозиты набирают популярность. Известные спортсмены - Серик Сапиев, Василий Левит, артисты, общественные деятели уже сделали первые вклады в будущее воспитанников детских домов, открыв на их имя такие депозиты. И это гораздо лучше, чем принести им в праздник подарки и сладости, которые тут же потеряют свою ценность. Образовательный депозит - это гарантия успешного, а значит, счастливого будущего. Не упустите возможность подарить детям счастье!

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Просмотрено: 55 раз Просмотров: 55 опубликовал: Verstka Сегодня, 14:00 Напечатать Комментарии (0)
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