Родился 7 апреля 1966 года в селе Байкадам Таласского района Джамбульской области. Окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО в 1987 году, Военную академию имени Г.К. Жукова в 1997 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь в 2010 году.

Новым директором городского зоопарка стал Ержан Еркинбаев. В 2002 году окончил Казахскую государственную юридическую академию в Алматы. В 2005 году окончил Алматинский экономический университет по специальности “Банковское дело”.

В 2003-2005 годах под руководством Ержана Еркинбаева были реализованы крупные проекты по запуску гостиничных комплексов Mariott Aktau Hotel, Mariott Atyrau Hotel, Mariott Executive Apartments Atyrau. С 2005 по 2007 год работал в должности директора отдела по развитию проектов компании Capital Partners.

В 2007 году стал управляющим директором Capital Partners, а также был назначен на должность руководителя департамента международных проектов в сфере образования, в 2009 году - генеральным директором горнолыжного курорта “Шымбулак”.

С сентября 2013 года был генеральным директором высокогорного катка “Медеу” - ТОО Chimbulak Ski Resort. Является депутатом маслихата города Алматы шестого созыва.