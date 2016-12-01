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Родился 7 апреля 1966 года в селе Байкадам Таласского района Джамбульской области. Окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО в 1987 году, Военную академию имени Г.К. Жукова в 1997 году, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь в 2010 году.
Новым директором городского зоопарка стал Ержан Еркинбаев. В 2002 году окончил Казахскую государственную юридическую академию в Алматы. В 2005 году окончил Алматинский экономический университет по специальности “Банковское дело”.
В 2003-2005 годах под руководством Ержана Еркинбаева были реализованы крупные проекты по запуску гостиничных комплексов Mariott Aktau Hotel, Mariott Atyrau Hotel, Mariott Executive Apartments Atyrau. С 2005 по 2007 год работал в должности директора отдела по развитию проектов компании Capital Partners.
В 2007 году стал управляющим директором Capital Partners, а также был назначен на должность руководителя департамента международных проектов в сфере образования, в 2009 году - генеральным директором горнолыжного курорта “Шымбулак”.
С сентября 2013 года был генеральным директором высокогорного катка “Медеу” - ТОО Chimbulak Ski Resort. Является депутатом маслихата города Алматы шестого созыва.

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Просмотрено: 1499 раз Просмотров: 1499 опубликовал: Verstka Вчера, 12:30 Напечатать Комментарии (0)
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