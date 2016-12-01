На протяжении последних нескольких лет предновогоднее время превращается в самый настоящий детектив для инспекторов государственной лесной охраны учреждений лесного хозяйства в лесах и на постах, расположенных на основных автодорогах республики. Все просто - в республике введена в действие статья 340 УК РК, согласно которой за незаконную вырубку хвойных насаждений можно получить не только солидный штраф, но и при условии группового совершения преступления схлопотать срок от “двух до пяти”. В то время как согласно ежегодному приказу комитета лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК “Об усилении охраны молодняков хвойных пород в предновогодний период” к новогодним елкам относятся только те деревья, которые попали под топор в результате так называемых “рубок ухода за лесом”. И выделяются они только для проведения культурно-массовых мероприятий: детским садам, школам, дворцам или прочим очагам культуры. При этом, чтобы учреждение получило елку, нужны заявка от акимата области и разрешение комитета. Обычный выделяемый лимит на это составляет примерно около двух тысяч живых елей или сосен на регион.

В противном случае - штрафы.

В Астане при этом особое внимание уделяется насаждениям “зеленого” пояса вокруг столицы, где с 12 по 31 декабря природоохранными органами проводятся круглосуточные рейдовые мероприятия. Тогда как торговля в городе в этом году разрешена только на семи официальных точках. Причем в основном вся хвойная продукция сегодня вот уже на протяжении нескольких лет официально завозится в Казахстан с территории Российской Федерации, которая может себе позволить торговлю лишним лесом. Стоимость сосны колеблется при этом в пределах от трех до семи тысяч тенге в зависимости от пушистости и количества дней, что остаются до празднования Нового года. Ель стоит дороже - в среднем от пяти до десяти тысяч тенге.

Одно время в республике, правда, пытались наладить аренду хвойных в специальных контейнерах. Однако от этой идеи пришлось отказаться - деревья возвращались в ужасном состоянии, и никакие деньги не могли возместить нанесенный ущерб.

Получается, две стороны одной медали - хвойные перед Новым годом вырубают потому, что они слишком дорого стоят. Но они становятся еще дороже, будучи незаконно вырубленными. А такого как раньше, во времена СССР - специально разводили плантации новогодних елок - сейчас нет. И санитарные рубки погоды не делают, а только, судя по всему, способствуют еще большему ухудшению ситуации и проявлению браконьерства.

Может, в этом случае стоит обратиться снова к той самой практике возрождения плантаций хвойного молодняка? Что позволило бы значительно снизить не только расценки на новогоднюю распродажу елей и сосен - помнится, в 2008 году одно такое деревце можно было приобрести по цене от 700 до полутора тысяч тенге, что во многом предотвратило бы браконьерство.

Последние несколько лет можно наблюдать следование некоему негласному табу на использование натуральных елей на Новый год. Благоухающий зеленый символ Рождества и Нового года вдруг исчез не только с площадей, но стал редким гостем и в таких общественных гостиных, как театры, актовые залы школ и детсады, акиматовские дворцы и клубы культуры и другие места, где совсем, казалось бы, недавно традиционно можно было встретить зимнюю лесную красавицу.

Символ вроде бы остался, но лишь в форме имитации, железопластиковой конструкции, отдаленно и только по форме напоминающей былую настоящую елку.

Что произошло с нами и нашим сознанием? Отчего мы вдруг так охотно подхватили тренд на симуляцию настоящего? Смайлики вместо эмоций и пиктограммки цветочков вместо настоящего букета таки форматируют нас в иную реальность? Или дело в чем-то другом?

Тренд, к слову, весьма молодой. Но за это время мы не стали, например, вегетарианцами, не перестали кушать барашков, которые могли бы мирно бродить по лесам, по долам. Не отказались и от яиц, которые вполне могли бы стать цыплятами, а затем и взрослыми птицами.

Мы стали активно защищать леса. Это и правильно, и объяснимо. Но одновременно - питомников, где бы выращивали ели для новогодних базаров, не появилось. Зря, на наш взгляд. Живая ель, срубленная в Казахстане, как поется в одной известной песне, может стоить тебе слишком дорого. И всякий раз это связано с нарушением закона. Но спрос на них еще не иссяк. Поэтому живые ели, продаваемые в Казахстане, родом из российских лесов. А это импорт, который и не может стоить дешево.

Стремление одних отказаться от настоящей срубленной ели на Новый год и абсолютно противоположное желание других (пусть их и становится все меньше) украсить праздник натуральной елью или на худой конец сосной создало проблему на ровном месте. Отсюда и высокая стоимость, и браконьерство в лесу.

Пусть с моральной и этической позиций срубленное хвойное деревце, конечно, это не натуральный бараний бифштекс - ели нужно гораздо больше времени, чтобы “нагулять” рост и привлекательный товарный вид, но это все же лишь вопрос времени. Возобновляемый ресурс. И если бы под эти задачи были созданы хвойные питомники, по прошествии положенного срока природные парки или специальные лесоводческие хозяйства могли бы получать ежегодно подрастающий товарный фонд. И проблема бы просто утратила сегодняшнюю остроту. Во всяком случае было бы проще купить, чем идти в лес с топором и нарываться, не ровен час, на реальный срок с конфискацией.

Не исключено, что лесное законодательство сегодня не позволяет лесным хозяйствам и нацпаркам заниматься коммерческим разведением елей и других деревьев. Потому они и не занимаются таким бизнесом. Видимо, нужны поправки, причем незначительные, которые бы давали такую возможность. Тогда бы и ели в живой природе были целее, и парки могли бы получить дополнительные средства на свои насущные нужды.

А пока... Мы как-то вдруг обнаружили, что новогоднее торжество утратило волшебный еловый запах. Уже подрастает целое поколение детей, которые получили представление о ели как о конструкции, которая весь год лежит в сложенном виде где-то в чулане, затем как нечто технологическое и функциональное извлекается, собирается, втыкается в розетку... И вы действительно верите, что под этими полипропиленовыми симулякрами живут настоящие новогодние чудеса?

Ныне в Алматы на излюбленном месте обустроили новогодний городок. С елкой, башенками, сказочными персонажами. Вот только воплощение - в весьма спорном стиле. Я бы определил его как hi-tech. Да, елки из светодиодов еще не было. И пусть это даже любопытно и демонстрирует усердие авторов. Но в этом всем как-то не осталось места простому человеческому теплу. Свет и светодиоды, и прочие полупроводники есть, а души нет. Помимо всего прочего такой проект и стоить должен немало, что добавляет ему бонусов в системе госзакупок. Не исключено, что и поэтому мы все чаще видим конструкции, а не настоящие деревья.