Кайрат Абдрахманов родился в 1964 году в г. Панфилове Талды-Курганской области. Окончил Казахский госуниверситет имени С.М. Кирова, историк. Преподавал на кафедре политической истории Казахского политехнического института имени В.И. Ленина. Занимал ряд ответственных постов в МИДе, в том числе заведовал отделом управления стран Азии, возглавлял управление Азии, Ближнего Востока и Африки, был вице-министром иностранных дел, советником - посланником Посольства РК в Великобритании, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Израиле, затем на аналогичной должности в Австрийской Республике. С декабря 2008 по март 2011 года - постоянный представитель Казахстана при ОБСЕ. С 2013 года - постоянный представитель Казахстана в ООН.

Президент Казахстана подписал указ о назначении Тимура Сулейменова министром национальной экономики. Его предшественник Куандык Бишимбаев освобожден от должности.

Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года. Окончил Павлодарский госуниверситет. По второму образованию - юрист. Обучался по программе “Болашак” в Мерилендском университете Школы бизнеса Р. Смита (США) и стал магистром бизнеса со специализацией “финансы”. Сертифицирован Ассоциацией присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.

В последнее время возглавлял департамент налогового учета и налогового планирования АО “Разведка Добыча “КазМунайГаз”, был вице-министром экономики и бюджетного планирования, вице-министром экономического развития и торговли. Член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике.

Вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности назначен Марат Нургужин. Ему поручено курировать вопросы развития космической деятельности республики. Марату Нургужину 59 лет. В 1980 году с отличием окончил МВТУ имени Н. Баумана, доктор технических наук, профессор.