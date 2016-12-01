Куда и зачем, не говорится. Но почерк у них такой: медленно едут в автомобиле по двору и высматривают детей. Затем “случайно” роняют из машины котенка или щенка и просят кого-то из детей его подать. Что там дальше - ориентировка не раскрывает. Читатель сам додумает шокирующие подробности и повысит бдительность. Это понятно. Призыв же распространить эту информацию “как можно большему числу людей” незаметно превращает их в спамеров. То есть в тех, кто занимается рассылкой недостоверной информации Не так давно жительницу Кызылординской области оштрафовали на 30 МРП (более 63 тысяч тенге) за то, что разместила в Facebook информацию с фото о краже из квартир соседей. В полиции тоже прочитали и проверили. Выяснилось, что информация шла со слов соседки и не подкреплена достоверными фактами. Редкий, впрочем, случай. Чаще всего за фантазии у нас отвечать не привыкли. Те же “инфицированные мандарины” оказались выдумкой - это подтвердили в органах санэпиднадзора Восточно-Казахстанской области, где и получила распространение недостоверная информация. Но кто оказался инициатором слуха, разбираться не стали. Лишь напомнили, что за распространение заведомо ложной или недостоверной информации теперь предусмотрена совсем не виртуальная ответственность.

Собственно, сами СМИ, преимущественно электронные, задают этот некачественный тренд. Скармливают обитателю сети кричащие заголовки, преимущественно о том, что “все пропало”, “крах неизбежен” и “ничего не исправить”. Тем самым поощряют вранье и реабилитируют лгунов. Что характерно, чем фатальнее обещание, тем безобидней может оказаться новость. Многие это, уже, видимо, просекли и теперь не так падки на возбудители. Но наивных и доверчивых все равно несравненно больше, они никогда не переведутся, это понятно. Поэтому сайт неизбежно получит свой профит в форме лишней сотни кликов по ссылке. И даже если обманутый и разочарованный пользователь через секунду уже покинет страницу, счетчик посещений все равно щелкнул. А значит, тот, кто продает рекламу на сайте, получит еще одну единицу рейтинга. Большего и не нужно. Как не нужно качественных и достоверных новостей. Да и сенсаций вроде тоже (сенсационные события происходят не каждый день). Достаточно подсунуть видимость и имитацию.

Сегодняшние соцсети и мессенджеры оказались не только коммуникаторами, но становятся и эффективными средствами массовой информации. Теперь каждый активный пользователь, который способен генерировать новости из ничего или подавать свое мнение о повестке дня достаточно заметно и нетривиально, может стать и популярным ньюсмейкером. Ничего плохого в этом нет. Раньше на какой-нибудь условный квадрат многоквартирных домов всегда находились две-три-пять теток (чаще всего теток, простите, это так), которые были не только в курсе “всего и вся”, имели свое мнение на тот или иной счет и считали своим долгом познакомить с ним окружающих. Они формировали информационный поток, который, помимо прочего, охватывал и жанр типа “ОБС” - “одна бабка сказала”. До откровенной клеветы доходило редко, за это могли привлечь к ответственности, но ретранслировать слухи удавалось успешно.

Сегодня получили возможность пополнить армию вчерашних ньюсмейкеров даже те, кто по складу характера или конфигурации психики прежде стеснялся публичных выступлений. Соцсети это компенсировали и даже упорядочили. Теперь под перепостом чужой новостюшки может разгореться жаркий обмен мнениями с разветвлением тем. А инициатор перепоста утолит чувство собственной значимости: после его сообщения в ленте что-то зашевелилось, забурлило, эмоционально ответило.

Поэтому неудивительно, что сенсации такого рода, о которых зашла речь вначале, становятся лучшим инструментом. Культура же общения (в значениях “порядочность” и “приличия”) и правовая компетентность в аудитории очень нескоро будут достаточными. Сегодня же любой - фотограф, как и ньюсмейкер - независимо от компетентности и опыта. Поэтому не надо удивляться, когда “всего лишь” за перепост чего-то надуманного или несуществующего отнюдь не вдруг прилетит счет на оплату самого реального штрафа.

Пожалуй, один из показательных примеров - случай с добропорядочной девушкой из крупного российского города, которой двигал справедливый порыв, когда она разместила в своей ленте кадры извращений в детском лагере. Хотела привлечь внимание прокуратуры к действительно больной теме. И привлечь к ответственности извращенцев-вожатых. Вожатых действительно привлекли. Но примерно через полгода и сама автор понесла наказание за... распространение детского порно. Народ, конечно, воспринял это как несправедливость, пока отдельные представители бурной дискуссии не согласились, что распространение имело место, хотя преследовало иные цели.

Границы реального и виртуального мира стерлись как-то внезапно. Анонимность в сети - уже мнимая. И за оскорбления на этом поле тоже могут наказать как за площадную брань. Слово на дисплее смартфона и изустное - все равно слово. Имеет значение, несет смысл. Не воробей, короче.