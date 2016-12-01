На набережной реки Есиль время показывают огромные часы. Диаметр их циферблата составляет 17 метров, а в темное время суток за счет светодиодов они создают красивую композицию. Особенность заключается в том, что часы расположены на реке и оснащены точным механизмом: в новогоднюю ночь фейерверк с набережной будет запущен точно в то время, когда стрелки покажут полночь. “Основанием” послужила конструкция, установленная ко Дню города. В течение нескольких месяцев с помощью уникального фонтана-солнца жители и гости столицы могли любоваться световым шоу. “Зимняя” территория вокруг часов - красивое место для активного отдыха. Здесь установлены ледяные горки и большой каток площадью в восемь тысяч квадратных метров. Астанинские новогодние часы могут стать самыми большими в своем роде в мире и претендовать на почетное место в Книге рекордов Гиннесса. Известные часы Colgate, установленные на реке Гудзон возле Манхэттена (штат Нью-Джерси, США), имеют диаметр 15,24 метра. (Напомним, что в июле 2015 года астанинский праздничный бешбармак, приготовленный в День города десятками поваров в 15 отдельных казанах, вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Вес казахского национального блюда составил 736 килограммов.)

К слову, в новогоднюю ночь в столице состоится грандиозная праздничная шоу-программа. Так, 31 декабря с 21.00 до 03.00 в ледовом городке у ТРЦ “Хан Шатыр”, а также на городской площади всех желающих встретить Новый год ждет концерт с участием звезд казахстанской эстрады. На сцене площадок выступят Айкын Толепберген, Али Окапов, Маржан Арапбаева, братья Жугунусовы, группа “Орда”, группа “Дабыл” и многие другие отечественные исполнители.

Помимо набережной реки Есиль новогодний фейерверк будет запущен еще в двух районах столицы: возле главной елки страны - в ледовом городке у ТРЦ “Хан Шатыр” и в сквере на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина.

Астана