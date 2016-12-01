Да и пьют у нас меньше и немного разборчивее. Это мы про основную массу, к которой относим и себя, и тебя, уважаемый читатель. Но вот в чем дело. Сейчас грядет самый веселый и пьяный праздник. А еще и самый опасный. Ведь под Новый год выбрасывают на рынок все что угодно. Причем это могут сделать и в приличных магазинах - вдруг кто из персонала решит подзаработать и под шумок сбагрить партию контрафакта? Как ни крути, риск есть, тем более что тот самый метиловый спирт может содержаться и в этиловом. Все дело в процессе готовки зелья. И тут как повезет - отболеешь, ослепнешь или обмоют

ВАМ ВСЕ РАВНО, А МНЕ НА СТОЛ СТАВИТЬ!

Напомним, в российском Иркутске в результате отравления от “употребления внутрь” шампуня для ванн под названием “Боярышник” погибли 74 человека, всего же пострадали 140. Дело в том, что любители выпить, что подешевле, повелись на информацию на этикетке, что жидкость содержит этиловый спирт, но, как выяснилось уже при вскрытиях, вместо него в “коктейль” добавили метиловый спирт.

Что случилось и как это может быть полезно нам, тем, которые “боярышник” и ему подобные жидкости если и используют, то используют по назначению? Да и в общем-то к людям, которые эти субстанции употребляют, относимся, мягко говоря, с недоверием? Сейчас объясним. Как попал метиловый спирт в эту штуковину при том, что в составе он не значится? Вот, что говорят люди сведущие в этом вопросе - на каком-то этапе пищевой этиловый спирт для изготовления того самого вещества мог быть заменен на технический этиловый. А в нем, в техническом, который изготавливают из опилок и прочих отходов, обязательно есть процент метилового спирта. Ведь правда - вроде как не пищевой продукт, вот и сменили без предупреждения, пытаясь выгадать на себестоимости. А народ взял и отравился.

Ну и все же, как это вяжется с, казалось бы, нормальным алкоголем? И вот тут, особенно в период крупных праздников, в дело вступают бутлегеры. Нет, они не хотят убивать людей - убивать клиентов глупо. Да и потом, после массового отравления на рынке алкогольных напитков такой стоит шорох, что еще очень долго никто не сможет продать хоть немного левака. В общем, попадает метиловый яд в контрафактный, поддельный алкоголь случайно. Как правило, правильный пищевой спирт достать сложно. Или дорого. А бывает, что попросту кидают поставщики. Все равно - в суд не подашь, а партию технического спирта не выльешь. Что делать? Только продолжать разливать по бутылкам и клеить именитые марки. И с виду-то не отличишь, что водка приготовлена, например, из гидролизного спирта, что был получен из целлюлозы. Так вот. В таком спирте этилового спирта всего 92 процента. Остальное - метиловая гадость до двух процентов и прочие примеси. Тем самым даже в, казалось бы, нормального вида (для непосвященного человека) бутылке водки может быть до 4 миллилитров метилового спирта. К сведению - если принять 10 миллилитров метилового спирта, можно ослепнуть. А если 80 - гарантированно уйти. В общем, неполезный напиток получается, который, если проявить спешку в выборе алкоголя на праздник, вполне может оказаться у вас на столе. И пусть даже вы тысячу раз презираете “боярышник” и подобные ему субстанции в качестве столового алкоголя. Кстати, бывает и плохой технический спирт. Тогда уж точно “поймаете” пропорцию до 10 миллилитров метилового спирта на поллитровку. ВСЕ ЕСТЬ ЯД, ВСЕ ЕСТЬ ЛЕКАРСТВО

И все-таки, почему метиловый спирт - это яд? Токсичным является не столько он сам, сколько продукты его распада. Сначала это формальдегид, а затем - муравьиная кислота. Если отравление не имеет летального исхода, то заканчивается частичной или полной потерей зрения.

Кроме этого есть еще одна гадость - сивушное масло. Порой о них говорят во множественном числе, но это не совсем верно, так как оно одно, только состав сложный. Входят в эту субстанцию одноатомные жирные спирты с примесями эфиров, альдегидов, кислот, фурфурола и других веществ, имеющих ядовитые свойства. Обычно их стараются отделить от продукта. Но не всегда получается - так называемая сивуха может присутствовать где угодно. Особенно в продуктах, неподдающихся фильтрации без ущерба вкусу. Как коньяк или виски. Попробуй отфильтруй их полностью - тут же убьешь в них душу.

Но и в этом случае вред неоднозначен. Оказывается, некоторые сивушные масла защищают организм от губительного воздействия алкоголя, заставляя печень активизироваться раньше, чем спирт начинает разрушительное воздействие. Вот и получается, что чем чище яд (в нашем случае этиловый спирт), тем он опаснее и вызывает быстрое привыкание. Правда, не многие об этом знают.

Как-то не по-новогоднему получается - не весело. Да, обмануть могут везде. И в ресторане, и в магазине. Но есть одно средство - оказывается, антидотом метилу является чистый этиловый спирт. Знаете же главное правило - лучше начать с хорошего спиртного, и даже если придется пить неизвестно что, то не отравишься. Оказывается, помогает. А еще сохранять чеки и накладные - останетесь живы, подадите в суд. Кстати, как борются врачи с концентрацией метанола в организме? Только методом замещения этанолом. Каждые три часа отравившемуся дают 40-процентный этиловый спирт дозами по 50-100 грамм. Собственно, как и в жизни - бороться с метиловым контрафактом можно только нормальной и доступной алкогольной продукцией.

Может, тогда вино пить? Собственно, и здесь нет гарантий. Напороться в Новый год на “бормотуху” проще простого. А ведь правда, не каждый человек отличит чистый виноград от химической бяки с использованием небольшого количества виноматерила, изощренных вкусовых добавок и техспирта для куража. В котором, собственно, тоже будет находиться этот самый метиловый спирт...

Как ни крути, но пить надо с умом. И с закуской. А еще - в веселой компании. Если отравишься, так хоть не один... Ну вот, опять непразднично получается. Тьфу-тьфу-тьфу. И с праздником вас, наши дорогие читатели!