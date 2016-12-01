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Трудовой путь начал в октябре 1996 года с должности казначея отдела управления наличностью управления кассовых средств и государственного долга комитета казначейства при Министерстве финансов Республики Казахстан. Работал главным казначеем, начальником отдела этого же комитета. Позже работал начальником управления наличности и учета государственных обязательств Министерства финансов Республики Казахстан, заместителем министра обороны РК по экономике и финансам.
Главным транспортным прокурором РК назначен Марат Алиханов, ранее занимавший должность первого зампреда комитета по правовой статистике и специальным учетам. Родился в городе Есиле Целиноградской области. В органах прокуратуры работает с 1989 года. Ранее занимал должности судьи Аксуского районного суда, прокурора Экибастузского района, был прокурором города Аксу, затем - Павлодарского района и города Экибастуза. С июля по октябрь 2012-го исполнял обязанности начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Жамбылской области.
А покинувший пост транспортного прокурора Ибрай Тлеугалеев возглавил надзорный орган в Карагандинской области.

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Просмотрено: 279 раз Просмотров: 279 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
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