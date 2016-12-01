А ведь нужно разделять смысл спорта любительского и профессионального. Если спорт как профессия - это работа со всеми вытекающими отсюда благами и сложностями, то спорт любительский - это хобби, одно из многих, доставляющих радость и приносящих удовольствие.

В спорт как хобби можно включить бег, ходьбу, катание на велосипеде, плавание, бадминтон и теннис, занятия спортивными танцами и многое другое. Главное отличие таких занятий от профессионального спорта состоит в том, что человек интересуется ими исключительно для себя, для собственных, можно даже сказать, эгоистичных целей.

При этом истинный глубинный смысл любых занятий спортом для человека состоит в достижении сокровенных целей путем преодоления себя. Как говорил кот Матроскин из мультфильма про Простоквашино, “чтобы что-то купить, нужно сначала что-то продать”. Так и в спорте.

Спорт требует затрат физических, моральных, финансовых и эмоциональных. Главное - преодолеть собственное “не могу” и “не хочу”. Только справившись с самим собой, можно начать ощущать собственную силу - не только физическую, но и моральную.

В этом неоцененное у нас преимущество массового любительского спорта. Но, похоже, ситуация довольно быстро меняется в самую лучшую сторону.

Год 2016 стал, повторяем, переломным. И вот в чем. Ряд алматинских организаций, практикующих один из видов любительского спорта - бег, создали общий график своих мероприятий на год грядущий, 2017-й. Присоединились к ним, что любопытно, и наши соседи из Кыргызстана.

Сам по себе этот факт очень радует, потому что такая согласованная акция, которая стала возможной без вмешательства, скажем, госорганов, ответственных за спорт, говорит об определенной зрелости организаторов любительских спортивных соревнований. Говорит еще о том, что для них главное не конкуренция или извлечение, скажем так, пропагандистской выгоды, а именно массовое развитие любительского спорта в Алматы.

Жаль только, что это пока касается только триатлона, велосипедных гонок, бега и отчасти скандинавской ходьбы и не относится к другим видам любительского спорта, но начинание такое, хотим верить, многобещающее.

Единый календарь составили такие организации, как “Алматы Марафон”, “Экстремальная атлетика”, Run The Silk Road, KRTF и “Аалам Спорт” (последние две из Кыргызстана), на своей специальной встрече в Алматы. Был согласован удобный календарь спортивных мероприятий для активных спортсменов и просто любителей здорового образа жизни.

Найти в этом графике можно очень многое. Было бы желание проявить себя. Это и марафон, и короткие забеги, и “заходы” с палками для ходьбы, и самые разнообразные велостарты, даже забеги по лестницам внутри здания, военно-спортивные соревнования. Всего в графике 33 мероприятия на весь 2017 год. Сколько всего человек примут в них участие, сегодня не может предсказать никто. Но их будет гораздо больше, чем в этом году, за это можно поручиться.

Приведем лишь один пример. В этом, 2016, году 1 января в Алматы проводился первый новогодний забег в роще Баума. Ему предрекали крах. Ну кто побежит наутро сразу же после встречи Нового года? Побежали. Правда, всего около ста человек. Организаторы этого старта, группа “Экстремальная атлетика”, решили объявить старт и на 1 января года 2017-го по трем дистанциям. Причем установили лимит в 200 человек. И этот порог был преодолен за считанные дни.

Стало ясно, что нужно повышать число участников, таков был ажиотаж при регистрации на забег. Сейчас известно, что в грядущее воскресенье побежит 400 человек. Они уже зарегистрировались и получили стартовые номера.

О том, как растет из года в год популярность главного марафона страны - “Алматы Марафона”, мы уже неоднократно писали. Он проходит традиционно в апреле. В этом году в пятом марафоне участвовали не менее 13 тысяч бегунов и ходоков. Оцените рост - с 2500 человек в 2012 году, когда был первый забег. В этом году организаторы рассчитывают, что побежит не менее 20 тысяч человек. И это вполне оправданные ожидания.

При этом необходимо подчеркнуть, что инициаторами любительских стартов являются общественные структуры, некоммерческие организации. Собранные средства от участников стартов (а каждый из них при регистрации вносит небольшие суммы) идут, например, на покупку оборудования для детских домов или детских спортивных школ. И каждая из этих организаций регулярно публикует эти суммы и списки их адресатов. А помогают главным организаторам добровольные волонтеры.

Конечно же, Алматы здесь является безусловным лидером и городом, который все больше начинает походить - если говорить именно о развитии любительского спорта - на города западные, где регулярно и круглый год проводятся самые разнообразные соревнования и просто “забеги для души” среди любителей. Алматинцы приняли и полюбили такие соревнования, которые уже стали неотъемлемой частью нашей городской культуры.

Нельзя не отметить и наш, алматинский городской акимат, который поддерживает эти старты и выделяет на них и машины скорой медицинской помощи, и полицейских для наблюдения за порядком.

Хочется, чтобы к этому стремилась и наша столица, в которой пока количество любительских стартов явно недостаточно. А горожане еще не приняли эту часть городской культуры в качестве своей. Наглядная тому иллюстрация - прошедший в этом году в сентябре “Астана Марафон”, который был широко раскритикован самими астанчанами за “коллапс на дорогах и невозможность нормально провести выходной”. Раздавались даже призывы вынести старт и финиш за пределы города - мол, вокруг огромные степные просторы, зачем же столичным жителям “мешать жить”?..

Ну да ладно. Ведь в целом итоги года в нашем любительском спорте. Они, без преувеличения, отличные. Наши люди жаждут проявить себя в самых разных областях, в том числе и в спорте. Несмотря на то, что большинство этих людей к регулярным занятиям спортом, как правило, отношения никогда не имели. Но в том-то и прелесть этого увлечения и даже самого его названия - любительский спорт. Это когда любишь, хочешь, стремишься. Статут спортсмена-любителя четко определен Олимпийской хартией, в которой, в частности, говорится, что любителем является тот, кто занимается спортом по своему собственному желанию, ради удовольствия и поддержания своего физического развития. Из своего увлечения спортом занимающийся не извлекает никаких материальных благ и выгод.