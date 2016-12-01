Главная новогодняя елка Казахстана была зажжена 18 декабря. Ее украсили 300 тысяч светящихся огоньков, гирлянд, две тысячи мерцающих строб, 500 снежинок и три тысячи разноцветных шаров. В подсветке использовалась основная цветовая гамма предстоящей международной выставки ЭКСПО-2017 - синий, красный и зеленый. Одновременно со столичной зеленой красавицей засияли и все елки в республике, установленные в канун Нового года. Вот уже на протяжении многих лет на площадях республики красуются исключительно сборные искусственные елочные конструкции. Лишь в Усть-Каменогорске живая елка, которую установили в этом году 14 ноября. Хвойное дерево высотой в 22 метра и возрастом 100-120 лет привезли из Черемшанского лесхоза. Для ее установки использовали стационарный колодец глубиной 2 метра 70 сантиметров.

В мире немало известных новогодних елок. Их установка - целая традиция, а зажжение - событие чуть ли не мирового масштаба. Одна из них каждый год устанавливается у Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Первая рождественская елка на этом месте появилась в 1931 году. Это было скромное дерево, украшенное гирляндами, которое поставили рабочие, строившие здание будущего всемирно-известного центра. Так зародилась традиция. Управляющий центром каждый год лично отправляется на поиски главного праздничного атрибута, причем это обязательно должна быть норвежская ель высотой не менее двух десятков метров, возрастом от 75 лет и весом около девяти тонн. Для ее украшения используются 30 тысяч лампочек, а венчает лесную красавицу огромная хрустальная звезда, сделанная мастерами всемирно-известной фирмы Swarovski.

Традиция установки живой елки на Соборной площади Кремля тоже давняя и существовала еще до революции, а затем была возрождена в 1996 году. Сегодня кремлевскую красавицу выбирают в подмосковных лесах, используя различные современные средства, в том числе снимки из космоса. В 2016 году ель возрастом 120 лет и высотой 30 метров была доставлена из Истринского района. Лишь однажды - в 2001 году - из-за сильных морозов и снегопадов пришлось отступить от правил: на Соборной площади впервые красовалось искусственное дерево. Ведь при очень низкой температуре его ветви становятся хрупкими и ломкими, потому рубить и перевозить дерево в такую погоду нельзя. Кроме того, невозможным вывоз ели из леса тогда сделали и обильные снегопады.

Одна из самых высоких рождественских елок устанавливается на Трафальгарской площади в Лондоне. Новогоднее дерево англичане каждый год получают в подарок от жителей Осло в знак благодарности за поддержку во время Второй мировой войны. Впервые елка была привезена из Скандинавии в 1947 году и с тех пор ежегодно доставляется в Великобританию морем.

Также одна из самых шикарных елок находится в столице моды Париже. Каждый год в знаменитом парижском универмаге “Галерея Лафайет” рождественская елка впечатляет посетителей новым нарядом - всегда неординарным, но неизменно дорогим.

Самой большой елкой, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса, могут похвастаться жители итальянского города Губбио. Огромную световую инсталляцию, размещенную на горе Инджино - 130 тысяч квадратных метров и высотой более 650 метров, видно из любой точки города. А самая высокая искусственная елка в мире была установлена в Мехико в 2009 году. Дерево высотой 110,35 метра, диаметром 35 метров, украшенное 1,2 миллиона лампочек, было также занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Рекордсменом стала и новогодняя елка из Перу, созданная группой студентов из 100 килограммов картофеля. Она стала “крупнейшей елкой в мире из съестных продуктов”.

Где, если не в Объединенных Арабских Эмиратах, быть самой дорогой в истории рождественской елке?! Она была установлена в 2010 году в люксовом отеле Emirates Palace в Абу-Даби. Стоимость самого 13-метрового дерева не превышала нескольких тысяч долларов, но для украшения декораторы использовали золото, бриллианты, жемчуг, изумруды, сапфиры, самые настоящие ювелирные изделия - часы, браслеты, ожерелья общей стоимостью более 11 миллионов долларов.

Есть и вполне бюджетные варианты. Практически из мусора была изготовлена елка, украсившая в 2011 году площадь г. Каунаса (Литва). Для создания 14-метрового дерева понадобилось несколько тысяч пластиковых бутылок зеленого цвета. Ночью вся конструкция подсвечивалась и выглядела очень эффектно. Еще одно рождественское дерево из ненужной тары было установлено в г. Хайфе (Израиль). Его высота составила 10 метров, а на изготовление пошло 5480 пластиковых бутылок. Украшением послужили энергосберегающие LED-лампы.

Там, где никогда не бывает зим, тоже есть свои елки. Во Флориде уже несколько лет подряд на пляже строят 11-метровую елку из песка. Весит конструкция 600 тонн. Главная рождественская елка Бразилии искусственная и сделана из металлических конструкций. Ежегодно ее устанавливают на озере Лагоа-Родригу-ди-Фрейташ в Рио-де-Жанейро. В конструкцию елки встроено множество лампочек и световых устройств, благодаря которым иллюминация становится настоящим световым шоу: наряд елки меняет цвета и рисунки, показывая зрителям захватывающе красивый спектакль. В елку также вмонтирован электронный колокол, исполняющий рождественские мелодии, и приспособления для пиротехнического шоу.

Астана