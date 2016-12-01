Не ждать, а жить

Год уходит. Принято подводить итоги и заглядывать в год наступающий. Такова уж традиция. Такова наша природа. Хотя, если сказать честно, все это подведение итогов и попытки прогнозировать ближайшее будущее - не более чем ритуал. Как сказал один из участников телевизионного дискуссионного шоу, мы развлекаем публику. Это мы о прогнозерах.

Да, мы не можем пройти мимо такой вехи времени, когда меняются годовые цифры на календаре. Когда происходит еще один оборот нашей маленькой планеты вокруг Солнца и когда в Лету уходит еще один, по сути, огромный период в нашей не такой уж длинной человеческой жизни.

У каждого свой год. У каждой страны - тем более. Кто-то где-то воюет, кто-то где-то от кого-то уходит, а у нас, к счастью, ничего такого радикального в уходящем году не было. И то хорошо, и то благо. А ведь, если вспомнить прогнозы, звучавшие 365 дней назад накануне “загадочного високосного года”, то были они в большинстве своем тревожными, а порой и откровенно апокалиптическими.

Но сегодня о них даже вспоминать не стоит. Все это оказалось очередной ритуальной болтовней. Нет, кто-то и “попал” с прогнозами в число провидящих, не без этого. Если предрекать регулярно и много, то наверняка когда-нибудь что-нибудь сказанное тобой непременно сбудется. Хотя бы в некоторой степени. И тогда о таких говорят и пишут: он предрек. Ну... там кризис, отставку министра, итоги референдума и прочее.

Но, повторяем, такие вот попадания случаются неизмеримо реже, чем пустые, ничего не значащие “тыкания в пустоту”. Предрекали обрушение тенге на 30-40 процентов. Причем в большинстве своем и аналитики, и “независимые финансисты”, и даже провидящие. Где? Где они и где обрушение?

Но мы отвлеклись от своего же обещания не вспоминать об этих предсказаниях и об их авторах. Тем более что они и в эти дни делают свое дело и будоражат умы своими очередными прозрениями. Работа такая.

Давайте попробуем оценить год этот беспристрастно и объективно. Был он отнюдь не хуже других, а временами даже очень благоприятным. Мы говорим о жизни повседневной, о жизни большинства наших граждан, а не об арестах чиновников или журналистов.

В течение всех предыдущих лет нам обещают, назовем это так - “ураган с юга”. Но его все нет. Это не значит, что его обязательно не будет. Этого никто не знает. Но вот в соседней с нами стране, которая самая населенная в регионе, произошла смена высшего руководства. Так ведь и это ожидалось различными пророками совсем не так, как произошло на самом деле!

Но все же, все же... Существенные изменения неизбежны. Мы ничего не предрекаем, просто обращаем внимание на то, что недавно мы все отметили четверть века независимости страны. А это означает и то, что уже выросло целое поколение молодых людей, родившихся после распада СССР. И не только родившихся, но и получивших среднее и высшее образование после этого распада.

Сегодня идет формирование этого поколения во всех отношениях. Вхождение этой молодежи в реальную жизнь, в том числе и в сферу управления. Эти молодые люди не знают, что такое прежняя реальность, и если кто-то считает, что это не так важно, тот очень даже ошибается. Это отнюдь не означает, что все вокруг рано или поздно будет хуже или лучше. Просто все будет по-другому. Не может не быть.

И год грядущий станет еще одной вехой наступления этих необратимых изменений. В частности, в понимании того, что нашей стране надеяться нужно только на свои силы и возможности. На свой ум и свои руки. Будем и мы все больше принимать так называемые новые ценности, извините за банальность и расхожий термин.

Да, новое время и новые приоритеты. И эти ценности пришли, и некоторые из них довольно привлекательны. Например, осознание ценности своей жизни как единственной во Вселенной независимо от идеологии и религии. Кто-то называет это индивидуализмом. А что в нем плохого? Мы ведь не об эгоизме, а совсем о другом. Молодежь не бывает хуже или лучше своих отцов и дедов, молодежь не может на них походить. Это касается и временных вех.

И год грядущий не будет походить на год уходящий. Он не будет ни хуже, ни лучше, он будет другой. “Прогноз”, конечно, “точнейший”, но зато оптимальный. Мы в этом новом году также будем следить всей страной за ценой на нефть (планида наша такая), также будем охать по поводу повышения цен на все необходимое (это тоже наша участь) и также надеяться на лучшее. И это, пожалуй, все, что будет нам напоминать в принципиальном смысле года предыдущие. А в остальном все будет по-новому. Не сомневайтесь.

С Новым годом, дорогие наши читатели! Оставайтесь с нами, потому что мы вам никогда не изменяли и не изменим. Счастья всем и благополучия!