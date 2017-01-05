Так называемая тревожная кнопка построена на базе российской системы “ЭРА-ГЛОНАСС” и согласно техрегламенту от 1 января 2015 года подобной аппаратурой должны быть оснащены все автомобили, выпускаемые в обращение на территории единого пространства с 1 января 2017 года

Согласно официальному сообщению “ЭВАК” будет развернута в полную силу только в 2020 году. Однако в течение всего 2017 года, а также 2018 и 2019 годов, система будет работать пусть и в обкаточном, но полностью в автоматизированном и полнофункциональном режиме. Тестовые образцы, а также автомобили, которые оснащены соответствующими системами (бортовыми терминалами), подключат к системе единой дежурно-диспетчерской службы - ЕДДС 112, что уже работает на территории всех областей Казахстана. Этапы отладки функционирования систем пройдут под патронажем Казкосмоса.

В рамках запуска программы создадут так называемого виртуального оператора сотовой связи. Напомним, что “ЭВАК” работает не только за счет технологий глобального позиционирования - связь осуществляется с помощью каналов сотовой сети. До этого же времени функции оператора возьмет действующий, что имеет наиболее большую территорию покрытия. К сожалению, в открытых источниках нет названия этой компании.

Ну и что самое главное - в течение обозначенного периода будет проводиться гармонизация с системами “ЭРА-ГЛОНАСС” (Россия), “ЭРА-РБ” (Белоруссия) и eCall (Европа). Тем самым, путешествуя на автомобиле по территории России, Белоруссии и Евросоюза, каждый из нас может рассчитывать на оперативную помощь в случае экстренных ситуаций. Как мы понимаем, в центр помощи можно будет обратиться не только в случае ДТП, но и в случае угрозы жизни в момент возможного разбойного нападения. К тому же система глобального позиционирования существенно снижает риск угона автомобиля.

Еще раз напомним, как работает “ЭВАК” в условиях дороги. К примеру, при ДТП система в автоматическом режиме отсылает координаты в специальный центр. Как говорят специалисты, “тревожная кнопка” дает больше шансов уместиться в “золотой час” (тот период, когда наиболее большие шансы на выживание). При этом с помощью систем сотовой связи отправляются точные координаты местоположения автомобиля. Работает аппаратура на базе двух стандартов глобального позиционирования ГЛОНАСС и GPS. Правда, второй, отмечают разработчики, выступает как ассистент - корректирует и уточняет координаты.

Интересно и то, за чей счет будут работать комплексы “ЭВАК”. Дело в том, что в России все расходы на строительство и обслуживание системы будут за счет федерального бюджета. По идее, у нас должна быть реализована примерно такая же схема. Однако “ЭРА-ГЛОНАСС” - это российская система и их задумка. И мы, быть может, пока просто не готовы к дополнительной статье расходов.

И еще неизвестно - будет ли функционировать эта система за счет абонентской платы. Официальные источники пока воздерживаются от комментариев по этому поводу. Специально работающих коммерческих систем в рамках “ЭВАК” - единицы. Конечно же, некоторые операторы предлагают нам оборудование с “тревожной кнопкой”, но работает оно исключительно в рамках закрытых корпоративных систем слежения за собственным транспортом и ничего общего с “ЭВАК” не имеет.

Между тем независимые эксперты предполагают - стоимость установки на автомобиль подобной системы стоит 100 тысяч тенге. Однако, учитывая, что система реально может спасти жизнь, рассмотреть установку в перспективе можно (требование не касается машин, которые уже в ходу на территории единого пространства). Особенно если твой образ жизни подразумевает автомобильные путешествия.

И еще один момент. Теперь, ради того чтобы привезти автомобиль из-за рубежа, необходимо в обязательном порядке установить подобный комплекс. В противном случае автомобиль не получится поставить на государственный учет. То есть к таможенным пошлинам, к регистрационному (первая регистрация) и утилизационному сбору прибавится еще и обязательный платеж на модуль системы “ЭВАК”. Единственный момент - пошлины, утилизационный и регистрационный сборы регламентируются государством. А вот максимальная стоимость установки системы “ЭВАК” пока не прописана ни в одном документе.