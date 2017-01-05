В Астане с участием ведущих глобальных компаний мира будет создано пять центров компетенций - городских, медицинских и агротехнологий, энергетики и fintech. Вокруг них будет осуществляться поддержка стартапов. Для этих целей создана собственная программа, а лучшим инновационным компаниям, работающим в данных направлениях, выделено 30 миллионов тенге. Конечная цель чиновников - сделать Астану Global Smart City. Поэтому в городе реализуется новая стратегия развития, адаптированная под мировые тренды развития глобальных городов. Определено 10 приоритетных секторов, которые создадут устойчивую экономику города и продуктивную занятость. В их числе - девелопмент, туризм, финансовый центр, современное производство, решения для “умного” города, медицина, логистика.

По словам городских чиновников, по темпам роста Астана опережает все сопоставимые столицы и города, такие как Абу-Даби, Москва, Анкара, Баку. С 280 тысяч человек в 90-х годах население города выросло до одного миллиона, а валовой региональный продукт (ВРП) за 18 лет увеличился более чем в 180 раз, при том что количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло 100 тысяч. В процессе реализации программы Smart Astana городские власти в первую очередь ориентируются на нужды горожан - это “умные” технологии в системе образования, здравоохранения, общественного транспорта. К ним относятся светофоры, управление транспортным потоком, запись к врачу, электронная карта здоровья, очередь в детские сады, школы, единая карта жителя, улучшение экологии, ливневая канализация и многое другое.

В рамках прошедшего “Astex Astana Smart City 2016: “умный” город для счастливой жизни” подписано 24 документа о сотрудничестве. Проекты, которые будут реализовываться уже в этом году, облегчат ежедневную жизнь горожан. В числе партнеров мировые лидеры в области “умных” и информационных технологий. Так, по проекту “Уличное освещение” планируются стопроцентная замена светильников старого образца на более современные энергоэффективные лампы с качественным белым светом (более 25 тысяч штук) и модернизация 516 шкафов управления освещением. Это позволит снизить затраты на электроэнергию и эксплуатацию системы освещения более чем на 60 процентов. Впервые в СНГ планируется внедрение платформы управления сервисами “умного” города City Digital Program с возможностью удаленного мониторинга и управления работой системы освещения. Также на базе этого проекта будет создана сеть передачи данных IoT (Internet of Things), которая открывает огромные перспективы для развития более 10 дополнительных сервисов “умного” города, в том числе экодатчики, сбор и обработка данных ЖКХ, датчики сбора мусора, оpen Wi-Fi, анализ трафика по загруженности улиц, информационные киоски на остановках и другие. Проект будет реализован на частные инвестиции по механизму ГЧП. Возврат денежных средств инвестору будет осуществлен за счет экономии потребления электроэнергии.

Еще один проект, который будет реализован в Астане, - открытие Сетевой академии, где американская компания Сisco займется подготовкой и переподготовкой кадров в сфере IT для реализации последующих этапов проекта Smart Astana. Также благодаря проекту “Е-киоск” у жителей столицы появится возможность удаленного оказания государственных услуг. Астана