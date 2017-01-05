ВАМ БРУЦЕЛЛЕЗ ПРОЖАРЕННЫЙ ИЛИ С КРОВЬЮ?
Подробнее >>>
ШАХАНСКИЙ КОТЕЛ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Умный город События

В Астане с участием ведущих глобальных компаний мира будет создано пять центров компетенций - городских, медицинских и агротехнологий, энергетики и fintech. Вокруг них будет осуществляться поддержка стартапов. Для этих целей создана собственная программа, а лучшим инновационным компаниям, работающим в данных направлениях, выделено 30 миллионов тенге.

Конечная цель чиновников - сделать Астану Global Smart City. Поэтому в городе реализуется новая стратегия развития, адаптированная под мировые тренды развития глобальных городов. Определено 10 приоритетных секторов, которые создадут устойчивую экономику города и продуктивную занятость. В их числе - девелопмент, туризм, финансовый центр, современное производство, решения для “умного” города, медицина, логистика.
По словам городских чиновников, по темпам роста Астана опережает все сопоставимые столицы и города, такие как Абу-Даби, Москва, Анкара, Баку. С 280 тысяч человек в 90-х годах население города выросло до одного миллиона, а валовой региональный продукт (ВРП) за 18 лет увеличился более чем в 180 раз, при том что количество субъектов малого и среднего бизнеса достигло 100 тысяч. В процессе реализации программы Smart Astana городские власти в первую очередь ориентируются на нужды горожан - это “умные” технологии в системе образования, здравоохранения, общественного транспорта. К ним относятся светофоры, управление транспортным потоком, запись к врачу, электронная карта здоровья, очередь в детские сады, школы, единая карта жителя, улучшение экологии, ливневая канализация и многое другое.
В рамках прошедшего “Astex Astana Smart City 2016: “умный” город для счастливой жизни” подписано 24 документа о сотрудничестве. Проекты, которые будут реализовываться уже в этом году, облегчат ежедневную жизнь горожан. В числе партнеров мировые лидеры в области “умных” и информационных технологий. Так, по проекту “Уличное освещение” планируются стопроцентная замена светильников старого образца на более современные энергоэффективные лампы с качественным белым светом (более 25 тысяч штук) и модернизация 516 шкафов управления освещением. Это позволит снизить затраты на электроэнергию и эксплуатацию системы освещения более чем на 60 процентов. Впервые в СНГ планируется внедрение платформы управления сервисами “умного” города City Digital Program с возможностью удаленного мониторинга и управления работой системы освещения. Также на базе этого проекта будет создана сеть передачи данных IoT (Internet of Things), которая открывает огромные перспективы для развития более 10 дополнительных сервисов “умного” города, в том числе экодатчики, сбор и обработка данных ЖКХ, датчики сбора мусора, оpen Wi-Fi, анализ трафика по загруженности улиц, информационные киоски на остановках и другие. Проект будет реализован на частные инвестиции по механизму ГЧП. Возврат денежных средств инвестору будет осуществлен за счет экономии потребления электроэнергии.
Еще один проект, который будет реализован в Астане, - открытие Сетевой академии, где американская компания Сisco займется подготовкой и переподготовкой кадров в сфере IT для реализации последующих этапов проекта Smart Astana. Также благодаря проекту “Е-киоск” у жителей столицы появится возможность удаленного оказания государственных услуг.

Астана

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 342 раз Просмотров: 342 опубликовал: Verstka Сегодня, 13:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Январь 2017 (13)
Декабрь 2016 (162)
Ноябрь 2016 (156)
Октябрь 2016 (167)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (173)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390