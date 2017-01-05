Трасса была очень сложной, но даже это не помешало показать всем атлетам отличное время. Бежали на 7, 21 и 42 километра. Рекорды и первые места не фиксировали, так как формат марафона особый - это так называемый трезвый забег, призванный дать старт для спортменов-любителей в новом году. Поэтому не было и призов за первые места.

Как отметили организаторы: “Спасибо каждому, кто стал частью спортивного праздника, именно вы наполнили смыслом самый бессмысленный день в году”.

Любопытно, что в первом подобном марафоне, который состоялся год тому назад, участвовали лишь 93 бегуна, и когда группа “Экстремальная атлетика” решила провести второй забег, то скептики предрекали этой инициативе такой же “успех”. Однако сразу же после объявления регистрации на забег стало ясно, что успех будет необычайным. И он был просто оглушительным - некоторые желающие поучаствовать в забеге пришли без регистрации и просили заявить их перед самым стартом.

И организаторы пошли всем навстречу.

На представленных нами фотографиях можно увидеть, что участвовали люди самых разных возрастов и, судя по их экипировке, самых разных уровней физической подготовки. Но к финишу пришли рано или поздно все. Пришли даже те, кто откровенно шел пешком, зная о демократическом характере этого старта.

- Нам теперь абсолютно ясно, что эта традиция закрепилась в Алматы прочно, и мы будем проводить такие вот новогодние забеги ежегодно, - сказал после финиша руководитель группы “Экстремальная атлетика” Тимур Артюхин. - И, думается, уже через год число участников может перевалить за тысячу. Посмотрим, окажусь ли я неправ...

Надо заметить, что марафон этот международный, и одновременно с алматинским стартом то же самое происходило в Цюрихе и Москве. И, как стало известно перед самым праздником Нового года, еще несколько городов желают подхватить эту инициативу.

А каждый участник нашего, алматинского, новогоднего марафона получил свою первую в этом году медаль финишера. Сделав, так сказать, спортивный почин. Фото автора