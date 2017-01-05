Подобная кампания “Птица года” проводится в Казахстане ежегодно вот уже на протяжении 10 лет. Основной ее целью является привлечение внимания населения к птицам, заслуживающим особого внимания, через проведение различных природоохранных акций и пропаганду. Дело в том, что любая птица - это прекрасная лакмусовая бумажка, которая показывает раньше всего и всех состояние экологии в том или ином природном регионе. Так, несколько лет назад в Лондоне начали исчезать обыкновенные домовые воробьи. Выяснилось, что в атмосфере города увеличилось количество вредных испарений и смога, кроме того, причина исчезновения этих простых и всем известных птиц оказалась в применении химикатов, которыми травили вредных насекомых в лондонских парках. Или, например, те же вездесущие воробьи первыми отреагировали на смог в Пекине. После того как китайские власти одно время принялись уничтожать этих птиц (правда, по совсем иным причинам - якобы из-за нанесения ими вреда сельскому хозяйству), воробьи начали пропадать сами. И тут китайские экологи забили тревогу всерьез - исчезновение птиц явило собой доказательство сильнейшего отравления городского воздуха в столице КНР.

А еще воробьи начинают исчезать, как только в городе меняется ландшафт, что стало характерной чертой для сегодняшнего Левобережья Астаны.

Что касается филина, то, несмотря на то, что он занесен в Красную книгу Казахстана, активная хозяйственная деятельность человека приводит к сокращению мест его гнездования, кроме того, филины во множестве погибают на автотрассах и на высоковольтных линиях электропередачи. К слову, гибель от ЛЭП грозит не только одному лишь филину, это беда практически всех птиц.

Однако одна из главных бед и проблем, которая связана с филином, - это то, что он издревле является тотемной (обережной) птицей у казахов. А это означает, что его убивают намеренно ради изготовления оберегов из его когтей и перьев, хотя охота на него полностью запрещена на всей территории республики. При этом страдают и другие виды сов, а их в Казахстане насчитывается 12 разновидностей. Все они полезны, так как уничтожают грызунов и ночных насекомых-вредителей. Некоторых из них, например, сплюшку, можно привлечь в сады и парки, развешивая домики-совятники.

- На сегодня неизвестен уровень нелегальной добычи филина, - поделился с “НП” директор центра прикладной биологии АСБК Сергей Скляренко. - Сколько их убивают - никто не знает, так как филин - не охотничий вид, его с собой не уносят. Да и вообще неизвестно точное количество в Казахстане этой птицы. Известна только плотность по некоторым участкам - были немногие исследования, причем по другим видам хищных птиц, не конкретно по филину. Ну и параллельно учитывались также филины, даже не столько они сами, сколько следы их пребывания, в основном, например, занятые филином ниши.

Живет филин почти по всей территории Казахстана, просто везде редок. Это достаточно пластичный вид, самое главное, чтобы для него были какой-то корм (грызуны, зайцы) и места для устройства гнезд. Но он очень не любит большого беспокойства, потому-то в городах не живет, в отличие от некоторых других видов сов в населенных пунктах его не увидеть, он, как правило, очень осторожен.

Охотник это сильный, охотится на все, начиная от зайца и вниз - по размеру. Характерная примета у гнезд филина, особенно в пустыне, - это большое количество шкурок ежей. Как оказалось, филин способен охотиться и на ежей, что редкость. Ведет ночной и сумеречный образ жизни.

Ученые надеются, что подобный выбор филина в качестве птицы года привлечет внимание к проблемам птиц в Казахстане вообще, а их немало.

Добавим, что в прошлом году в республике птицей года был избран домовой воробей, в 2015-м - серпоклюв. Астана