Идея с введением в Казахстане медицинского страхования не нова. В 1995-1997 годах на счетах ФОМС аккумулировались миллиарды тенге, собранные с отчислений работающего населения и государственных взносов. А потом 20 лет искали главу ФОМС Талапкера Иманбаева, сбежавшего с этими деньгами.

После “долгих размышлений” и финансовых расчетов систему медицинского страхования решили вернуть. Механизм отчислений в новый фонд аналогичен старому: взносы оплачивать будут работодатели и работники. (Если человек не является наемным работником, а трудится сам на себя, он оплачивает суммированный размер взносов.)

При этом государство берет на себя обязательство по предоставлению медпомощи без наличия страховки лишь в случае экстренной помощи и лечения социально значимых заболеваний (например, туберкулеза). Впрочем, обещают, что еще и прививки будут ставить, не требуя страховку. Все остальное - исключительно при наличии страхового полиса.

Единственный очевидный плюс нововведения - выплаты по страховке могут стимулировать граждан более пристально следить за своим здоровьем. Все остальное - вопросы без ответа.

Например, по страховке казахстанцы даже в частных клиниках смогут получить исключительно только тот объем услуг, который будет определен государством в рамках такого “льготного страхования”. Но если количество услуг не меняется, зачем нужно страхование? Напрашивается предположение, что таким образом государство хочет просто сэкономить бюджетные средства “на лечение”. То есть больше не будут выделяться триллионы на медицину, а сколько граждане собрали - столько и будет стоить здравоохранение.

В 2016 году доля расходов на здравоохранение в Казахстане составила девять процентов в бюджете, или 414,7 миллиарда тенге. (Речь идет только об услугах, в эту цифру не входят строительство и оборудование медцентров.)

Если взять за расчет среднюю заработную плату в Казахстане в конце прошлого года (142 088 тенге), то размер отчислений в фонд со всех восьми миллионов трудоспособных граждан по размеру выплат 2020 года составит 79 569 280 000 тенге. Добавим столько же миллиардов за льготников и пенсионеров и еще миллиардов 20 на бесплатную скорую помощь. И все равно получится в два с лишним раза меньше, чем тратится из бюджета сегодня. Неплохая экономия. И вопрос - будет ли государство продолжать дотировать разницу между тем, что есть на сегодня, и той суммой, что накопится в 2020 году, - большой вопрос.

Есть еще один важный момент.

Страховые пакеты для всех будут одинаковым. То есть получаешь зарплату в 50 тысяч тенге или 500 тысяч, объем возможной медицинской помощи будет одинаковым. Кстати, это не нравится очень многим гражданам, имеющим доход выше среднестатистического по стране. Так, за семь процентов ежемесячных отчислений с зарплаты размером в 200 тысяч тенге (в год размер отчислений составит 168 000 тенге) можно отреставрировать все зубы во рту или увеличить грудь (ни то, ни другое не предполагается страховкой).

Вопрос третий и самый важный. Куда девать тех, кто сегодня живет натуральным хозяйством и именуется самозанятым? Правительство, конечно, объявило пятилетку борьбы со скрытой безработицей (самозанятыми) путем обучения востребованным специальностям и созданием рабочих мест. Но это требует времени - не года и не два. А значит, с 2020 года многие, не имеющие доходов (например, домохозяйки и те, что на деревне огородом живут), не смогут получить врачебную консультацию - денег-то на страховку нет.

И, наконец, “медицинские отчисления” - это дополнительная нагрузка на работодателей. Этакий скрытый “благочестивый” налог. Который любой работодатель (да и сам работник) будет стараться минимизировать. А это означает малоприятную перспективу сокрытия доходов. То есть возвращение зарплат в конвертах. Кстати, многие самозанятые, владельцы ИП и ТОО вполне могут демонстрировать минимальные зарплаты без особого ущерба. Ведь по закону об обязательном социальном медицинском страховании медстраховка будет отчисляться даже с минимальных зарплат.

Тем более что гражданам, в принципе, будет без разницы размер выплат в Фонд ОСМС - ведь, как уже говорилось, для зарплаты в миллион тенге и для минимальной зарплаты объем услуг по страховке будет идентичен.

Медицинское страхование в той форме, в которой оно вновь вводится в нашей стране, - весьма взрывоопасная система. Если до 2020 года население еще будет присматриваться и ворчать, то в 2021 году, когда первые граждане, не имеющие страховых отчислений, не смогут вовремя получить консультацию врача, мы можем стать свидетелями “медицинских бунтов”, как это было прошлой весной по земельному вопросу. Заодно с этими бунтующими протестовать будут и высокозарплатники, желающие получать за свои деньги более полный пакет услуг.

Кроме того, с введением системы медстрахования Казахстан, как это ни громко звучит, сделал шаг к отходу от “социального государства”. Практика возложения ответственности (в том числе и финансовой) за здоровье граждан на самих граждан - этакий американский бескомпромиссный капитализм, несколько не соответствует привычному для нас государству, которое предоставляет социальные услуги за счет налогоплательщиков. Быть может, Казахстану стоило не копировать американский вариант, а воспользоваться, например, опытом скандинавских стран. Так, в Швеции система здравоохранения финансируется налогоплательщиками, при этом основная часть расходов по медобслуживанию населения лежит на муниципалитетах и государстве, пациенты должны оплачивать лишь символическую часть медицинских расходов. Там тоже есть обязательное медицинское страхование, но при этом страховые выплаты и компенсации тем больше, чем выше затраты, которые несет пациент.

Примерно такая же ситуация и в Норвегии, похожей на нас тем, что ее бюджет также в немалой степени формируется за счет продажи нефти.

То есть система медицинского страхования, если ее действительно так хочет ввести наше правительство, должна быть продумана и приближена к нашим реалиям, а не недальновидно скопирована с той же Америки, где миллионы граждан уже много лет существуют вне медицинского обслуживания. Астана