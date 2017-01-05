Накануне праздника, вчера, глава Митрополичьего округа Русской православной церкви в Казахстане митрополит Астанайский и Казахстанский Александр провел пресс-конференцию, где рассказал о текущем и поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым.

“С чувством священной радости поздравляю всех вас с великим праздником и всемирным торжеством, - сказал митрополит. - Праздник Рождества - праздник мира и Божией любви к людям. Праздник Рождества - это призыв, обращенный к нашей совести, призыв встать на путь служения Богу и ближнему. У одного из христианских мыслителей есть высказывание: “Если Христос не родится однажды в твоей душе, то нет тебе никакой пользы от того, что однажды он родился в Вифлееме”.

Митрополит призвал всех к милосердию и состраданию, к преодолению отчуждения между людьми, к сотворению добрых дел и живому участию в делах окружающих. “Если мы научимся делать добро бескорыстно и смело, если мы сделаем это частью своей жизни, мы станем счастливыми людьми”, - заключил владыка и призвал христиан дни Святок (двенадцать следующих за Рождеством дней “от Звезды до Воды”- до Крещения) наполнить ликованием о явлении в мир Христа и от души помолиться о процветании и благоденствии земли казахстанской, о сохранении великого достояния страны - взаимного уважения и согласия между представителями разных народов, религий и культур, о преумножении мира и любви в семьях, среди родных и близких, в благословенном Казахстане и во всем мире.

Рождество Христово - одно из главных событий в жизни христиан. В этот день - с первой вечерней звездой - заканчивается очередной (Рождественский) пост. Подобно Вифлеемской звезде, она приносит Благую весть о рождении Иисуса.

В христианстве Рождество часто отождествляется с Новолетием. В этот день принято оставлять возможные прежние обиды и неприятности и открывать мир для новых начинаний.

Днем усердного приготовления к празднику Рождества Христова является сегодняшний день - Рождественский сочельник. Это канун великого праздника, который наступит с приходом 7 января. И сегодня вечером, в сочельник, и в ночь с 6 на 7 января в Алматы в Вознесенском кафедральном соборе пройдет основная Божественная литургия праздника Рождества Христова. Как и во всех православных храмах Казахстана, начнется она в 23.00. Там же, в Вознесенском кафедральном соборе Алматы, 7 января в 16.00 состоится всенощное бдение, возглавит которое митрополит Александр.